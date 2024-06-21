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Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 21.06.2024 (обновлено: 15:21 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/chasov-yar-1954527664.html
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра - РИА Новости, 21.06.2024
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра
Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:43
2024-06-21T15:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
часов яр
вооруженные силы рф
денис пушилин
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты. Идет мощнейшая работа ВКС", — сказал он.Советник Дениса Пушилина уточнил, что российские военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении."Успехи у нас действительно очень хорошие", — добавил Кимаковский.Незадолго до этого, в пятницу, в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск признали, что ситуация для ВСУ в Часовом Яре "чрезвычайно тяжелая", в город и его окрестности переброшены дополнительные силы для укрепления обороны.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, темп продвижения армии выстроили с учетом задачи, поставленной Владимиром Путиным, — сохранять личный состав.
https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
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донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, часов яр, вооруженные силы рф, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ зачищают освобожденные районы Часова Яра

© AP PhotoВид на Часов Яр
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo
Вид на Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты. Идет мощнейшая работа ВКС", — сказал он.
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
5 июня, 09:00
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Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонПосмотреть

Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Советник Дениса Пушилина уточнил, что российские военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении.
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"Успехи у нас действительно очень хорошие", — добавил Кимаковский.
Незадолго до этого, в пятницу, в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск признали, что ситуация для ВСУ в Часовом Яре "чрезвычайно тяжелая", в город и его окрестности переброшены дополнительные силы для укрепления обороны.
Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, темп продвижения армии выстроили с учетом задачи, поставленной Владимиром Путиным, — сохранять личный состав.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииЧасов ЯрВооруженные силы РФДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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