https://ria.ru/20240621/chasov-yar-1954527664.html
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра - РИА Новости, 21.06.2024
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра
Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:43
2024-06-21T14:43
2024-06-21T15:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты. Идет мощнейшая работа ВКС", — сказал он.Советник Дениса Пушилина уточнил, что российские военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении."Успехи у нас действительно очень хорошие", — добавил Кимаковский.Незадолго до этого, в пятницу, в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск признали, что ситуация для ВСУ в Часовом Яре "чрезвычайно тяжелая", в город и его окрестности переброшены дополнительные силы для укрепления обороны.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, темп продвижения армии выстроили с учетом задачи, поставленной Владимиром Путиным, — сохранять личный состав.
https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ зачищают освобожденные районы Часова Яра