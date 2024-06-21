https://ria.ru/20240621/chasov-yar-1954527664.html

Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра - РИА Новости, 21.06.2024

Российские военные ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:43

2024-06-21T14:43

2024-06-21T15:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

часов яр

вооруженные силы рф

денис пушилин

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают освобожденные районы Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты. Идет мощнейшая работа ВКС", — сказал он.Советник Дениса Пушилина уточнил, что российские военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении."Успехи у нас действительно очень хорошие", — добавил Кимаковский.Незадолго до этого, в пятницу, в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск признали, что ситуация для ВСУ в Часовом Яре "чрезвычайно тяжелая", в город и его окрестности переброшены дополнительные силы для укрепления обороны.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, темп продвижения армии выстроили с учетом задачи, поставленной Владимиром Путиным, — сохранять личный состав.

https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, часов яр, вооруженные силы рф, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир путин