https://ria.ru/20240621/britaniya-1954420788.html

В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии

В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии - РИА Новости, 21.06.2024

В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии

Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, но они еще не размешены в стране, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T06:04

2024-06-21T06:04

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ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, но они еще не размешены в стране, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах европы. "Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании", - сказал он. Бернетт добавил, что с 2021 года Великобритания перестала быть прозрачной в отношении своего ядерного оружия, его количества и уровня совершенствования. В апреле в ICAN заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240226/oruzhie-1929465428.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

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