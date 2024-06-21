https://ria.ru/20240621/britaniya-1954420788.html
В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии
В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии - РИА Новости, 21.06.2024
В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии
Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, но они еще не размешены в стране, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:04
2024-06-21T06:04
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ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, но они еще не размешены в стране, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах европы. "Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании", - сказал он. Бернетт добавил, что с 2021 года Великобритания перестала быть прозрачной в отношении своего ядерного оружия, его количества и уровня совершенствования. В апреле в ICAN заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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в мире, сша, великобритания, польша, ican, нато
В мире, США, Великобритания, Польша, ICAN, НАТО
В ICAN рассказали о подготовке к размещению ядерного оружия США в Британии
ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии еще продолжается
ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, но они еще не размешены в стране, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах европы.
"Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании", - сказал он.
Бернетт добавил, что с 2021 года Великобритания перестала быть прозрачной в отношении своего ядерного оружия, его количества и уровня совершенствования.
В апреле в ICAN заявили, что страны НАТО
нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше
. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы
, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии
, Италии
, Нидерландах
, Бельгии
и Турции
без каких-либо официальных заявлений.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР
, США, Великобритания, Франция
и Китай
), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.