https://ria.ru/20240621/briks-1954559254.html
Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС
Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС
Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:25
2024-06-21T16:25
2024-06-21T17:11
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Взаимодействие между городами внутри БРИКС – это потенциально несет выгоду каждой из сторон. Поэтому мы сегодня выходим с инициативой по созданию туристического клуба городов БРИКС и приглашаем к сотрудничеству каждый город… для обмена опытом", - сказал Козлов во время пленарной сессии первого Туристического форума БРИКС. Он выразил надежду, что подобная платформа может стать как основой для обмена практиками, так и аналитическим дата-хабом. "И вообще может заложить традицию для создания туристических продуктов нового типа", - добавил Козлов.Позже председатель Комитета по туризму заявил, что создание туристического клуба городов БРИКС необходимо, в первую очередь, для того, что быть в одном информационном поле. Также он напомнил о проблеме стереотипов городов, которую раньше обсуждали во время сессии."И эти стереотипы возникают из-за недостатка коммуникаций. Чем больше будет платформ для коммуникаций на межгородском уровне, будет меньше стереотипов с одной стороны и больше экономических возможностей для взаимодействия с другой стороны. И поэтому платформа туристических городов БРИКС потенциально может стать именно тем, что ломает стереотипы", - сказал Козлов.
https://ria.ru/20240621/turizm-1954569573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, брикс, общество, технологии
Туризм, Москва, БРИКС, Общество, Технологии
Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС
Козлов: взаимодействие между городами внутри БРИКС потенциально выгодно всем
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
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"Взаимодействие между городами внутри БРИКС – это потенциально несет выгоду каждой из сторон. Поэтому мы сегодня выходим с инициативой по созданию туристического клуба городов БРИКС и приглашаем к сотрудничеству каждый город… для обмена опытом", - сказал Козлов во время пленарной сессии первого Туристического форума БРИКС.
Он выразил надежду, что подобная платформа может стать как основой для обмена практиками, так и аналитическим дата-хабом. "И вообще может заложить традицию для создания туристических продуктов нового типа", - добавил Козлов.
Позже председатель Комитета по туризму заявил, что создание туристического клуба городов БРИКС необходимо, в первую очередь, для того, что быть в одном информационном поле. Также он напомнил о проблеме стереотипов городов, которую раньше обсуждали во время сессии.
"И эти стереотипы возникают из-за недостатка коммуникаций. Чем больше будет платформ для коммуникаций на межгородском уровне, будет меньше стереотипов с одной стороны и больше экономических возможностей для взаимодействия с другой стороны. И поэтому платформа туристических городов БРИКС потенциально может стать именно тем, что ломает стереотипы", - сказал Козлов.