https://ria.ru/20240621/briks-1954559254.html

Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС

Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024

Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС

Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:25

2024-06-21T16:25

2024-06-21T17:11

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московские власти предложили создать туристический клуб городов БРИКС, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Взаимодействие между городами внутри БРИКС – это потенциально несет выгоду каждой из сторон. Поэтому мы сегодня выходим с инициативой по созданию туристического клуба городов БРИКС и приглашаем к сотрудничеству каждый город… для обмена опытом", - сказал Козлов во время пленарной сессии первого Туристического форума БРИКС. Он выразил надежду, что подобная платформа может стать как основой для обмена практиками, так и аналитическим дата-хабом. "И вообще может заложить традицию для создания туристических продуктов нового типа", - добавил Козлов.Позже председатель Комитета по туризму заявил, что создание туристического клуба городов БРИКС необходимо, в первую очередь, для того, что быть в одном информационном поле. Также он напомнил о проблеме стереотипов городов, которую раньше обсуждали во время сессии."И эти стереотипы возникают из-за недостатка коммуникаций. Чем больше будет платформ для коммуникаций на межгородском уровне, будет меньше стереотипов с одной стороны и больше экономических возможностей для взаимодействия с другой стороны. И поэтому платформа туристических городов БРИКС потенциально может стать именно тем, что ломает стереотипы", - сказал Козлов.

https://ria.ru/20240621/turizm-1954569573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, брикс, общество, технологии