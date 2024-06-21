https://ria.ru/20240621/briks-1954507702.html

Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения

Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения - РИА Новости, 21.06.2024

Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения

Залогом растущей привлекательности БРИКС является настрой объединения на продвижение конструктивной и объединительной повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:47

2024-06-21T13:47

2024-06-21T13:47

в мире

россия

азия

африка

сергей рябков

брикс

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Залогом растущей привлекательности БРИКС является настрой объединения на продвижение конструктивной и объединительной повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все более значимой становится роль БРИКС как новой точки притяжения, как современной силы и площадки для диалога здравомыслящих и национально ориентированных государств из числа мирового большинства. Залогом растущей привлекательности БРИКС для стран глобального юга и востока служит настрой объединения на продвижение конструктивной, объединительной повестки дня", - сказал Рябков в приветствии форуму городов стран БРИКС+. Рябков подчеркнул, что в международных отношениях наступает новая эра, растет геополитический и экономический потенциал новых центров влияния в Азии, Африке, Латинской Америке, растет их способность играть самостоятельную роль в международных делах.

https://ria.ru/20240201/vyzovy-1924842841.html

россия

азия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, азия, африка, сергей рябков, брикс