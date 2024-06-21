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Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения - РИА Новости, 21.06.2024
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13:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/briks-1954507702.html
Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения
Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения - РИА Новости, 21.06.2024
Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения
Залогом растущей привлекательности БРИКС является настрой объединения на продвижение конструктивной и объединительной повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:47
2024-06-21T13:47
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Залогом растущей привлекательности БРИКС является настрой объединения на продвижение конструктивной и объединительной повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Все более значимой становится роль БРИКС как новой точки притяжения, как современной силы и площадки для диалога здравомыслящих и национально ориентированных государств из числа мирового большинства. Залогом растущей привлекательности БРИКС для стран глобального юга и востока служит настрой объединения на продвижение конструктивной, объединительной повестки дня", - сказал Рябков в приветствии форуму городов стран БРИКС+. Рябков подчеркнул, что в международных отношениях наступает новая эра, растет геополитический и экономический потенциал новых центров влияния в Азии, Африке, Латинской Америке, растет их способность играть самостоятельную роль в международных делах.
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в мире, россия, азия, африка, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Азия, Африка, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков рассказал о роли БРИКС как новой точки притяжения

МИД назвал продвижение объединительной повестки залогом привлекательности БРИКС

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Залогом растущей привлекательности БРИКС является настрой объединения на продвижение конструктивной и объединительной повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все более значимой становится роль БРИКС как новой точки притяжения, как современной силы и площадки для диалога здравомыслящих и национально ориентированных государств из числа мирового большинства. Залогом растущей привлекательности БРИКС для стран глобального юга и востока служит настрой объединения на продвижение конструктивной, объединительной повестки дня", - сказал Рябков в приветствии форуму городов стран БРИКС+.
Рябков подчеркнул, что в международных отношениях наступает новая эра, растет геополитический и экономический потенциал новых центров влияния в Азии, Африке, Латинской Америке, растет их способность играть самостоятельную роль в международных делах.
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