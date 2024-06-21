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Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024
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13:30 21.06.2024 (обновлено: 15:16 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/briks-1954501002.html
Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+
Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024
Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+
Россотрудничество поддерживает инициативу создания Ассоциации городов стран БРИКС+, заявил замглавы ведомства Павел Шевцов. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:30
2024-06-21T15:16
брикс
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Россотрудничество поддерживает инициативу создания Ассоциации городов стран БРИКС+, заявил замглавы ведомства Павел Шевцов. "Главной темой повестки форума является обсуждение создания новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Необходимость и актуальность создания такой ассоциации в свете текущей геополитической ситуации не вызывает сомнений и всецело поддерживается Россотрудничеством, как федеральным агентством, осуществляющим координационную роль в установлении дружественных и побратимских связей, выстраивании отношений с иностранными городами", — сказал он на форуме городов стран БРИКС+. Шевцов также выразил уверенность, что такая ассоциация станет площадкой для обсуждения важных аспектов муниципального сотрудничества, обмена передовым опытом международного взаимодействия в различных сферах и позволит решать вопросы улучшения качества жизни людей. По словам замглавы ведомства, международное муниципальное сотрудничество, централизованное сотрудничество, партнерство, международная дипломатия местных властей, побратимские связи городов и взаимопомощь — базовый элемент построения устойчивого развития мира на планете.Международный форум городов стран БРИКС+ проходит в Казани.
https://radiosputnik.ru/20240621/briks-putin-1954472162.html
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брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
БРИКС, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+

Россотрудничество: создание Ассоциации городов БРИКС+ необходимо

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Россотрудничество поддерживает инициативу создания Ассоциации городов стран БРИКС+, заявил замглавы ведомства Павел Шевцов.
"Главной темой повестки форума является обсуждение создания новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Необходимость и актуальность создания такой ассоциации в свете текущей геополитической ситуации не вызывает сомнений и всецело поддерживается Россотрудничеством, как федеральным агентством, осуществляющим координационную роль в установлении дружественных и побратимских связей, выстраивании отношений с иностранными городами", — сказал он на форуме городов стран БРИКС+.
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Шевцов также выразил уверенность, что такая ассоциация станет площадкой для обсуждения важных аспектов муниципального сотрудничества, обмена передовым опытом международного взаимодействия в различных сферах и позволит решать вопросы улучшения качества жизни людей.
По словам замглавы ведомства, международное муниципальное сотрудничество, централизованное сотрудничество, партнерство, международная дипломатия местных властей, побратимские связи городов и взаимопомощь — базовый элемент построения устойчивого развития мира на планете.
Международный форум городов стран БРИКС+ проходит в Казани.
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БРИКСФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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