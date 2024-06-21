https://ria.ru/20240621/briks-1954501002.html

Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+

Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+ - РИА Новости, 21.06.2024

Россотрудничество поддержало создание Ассоциации городов стран БРИКС+

Россотрудничество поддерживает инициативу создания Ассоциации городов стран БРИКС+, заявил замглавы ведомства Павел Шевцов. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:30

2024-06-21T13:30

2024-06-21T15:16

брикс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Россотрудничество поддерживает инициативу создания Ассоциации городов стран БРИКС+, заявил замглавы ведомства Павел Шевцов. "Главной темой повестки форума является обсуждение создания новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Необходимость и актуальность создания такой ассоциации в свете текущей геополитической ситуации не вызывает сомнений и всецело поддерживается Россотрудничеством, как федеральным агентством, осуществляющим координационную роль в установлении дружественных и побратимских связей, выстраивании отношений с иностранными городами", — сказал он на форуме городов стран БРИКС+. Шевцов также выразил уверенность, что такая ассоциация станет площадкой для обсуждения важных аспектов муниципального сотрудничества, обмена передовым опытом международного взаимодействия в различных сферах и позволит решать вопросы улучшения качества жизни людей. По словам замглавы ведомства, международное муниципальное сотрудничество, централизованное сотрудничество, партнерство, международная дипломатия местных властей, побратимские связи городов и взаимопомощь — базовый элемент построения устойчивого развития мира на планете.Международный форум городов стран БРИКС+ проходит в Казани.

https://radiosputnik.ru/20240621/briks-putin-1954472162.html

https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире