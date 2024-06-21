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BrahMos до конца года подпишет два контракта на экспорт крылатых ракеты - РИА Новости, 21.06.2024
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15:07 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/brahmos-1954535726.html
BrahMos до конца года подпишет два контракта на экспорт крылатых ракеты
BrahMos до конца года подпишет два контракта на экспорт крылатых ракеты - РИА Новости, 21.06.2024
BrahMos до конца года подпишет два контракта на экспорт крылатых ракеты
Совместное российско-индийское предприятие BrahMos рассчитывает до конца года подписать минимум два экспортных контракта на поставку одноимённых крылатых ракет, РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:07
2024-06-21T15:07
brahmos aerospace
технологии
россия
индия
кронштадт
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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos рассчитывает до конца года подписать минимум два экспортных контракта на поставку одноимённых крылатых ракет, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024". "Мы рассчитываем в этом году подписать как минимум два контракта с зарубежными странами на поставку крылатых ракет BrahMos берегового базирования. Какие это страны, мы объявим сразу после подписания соответствующих документов", - сказал он. BrahMos в январе 2022 года подписала контракт с минобороны Филиппин на поставку трех полков одноименного ракетного комплекса на сумму 375 миллионов долларов. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
https://ria.ru/20240612/brahmos-1952332518.html
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brahmos aerospace, технологии, россия, индия, кронштадт
BrahMos Aerospace, Технологии, Россия, Индия, Кронштадт
BrahMos до конца года подпишет два контракта на экспорт крылатых ракеты

BrahMos до конца года хочет подписать два контракта на экспорт крылатых ракет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos рассчитывает до конца года подписать минимум два экспортных контракта на поставку одноимённых крылатых ракет, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024".
"Мы рассчитываем в этом году подписать как минимум два контракта с зарубежными странами на поставку крылатых ракет BrahMos берегового базирования. Какие это страны, мы объявим сразу после подписания соответствующих документов", - сказал он.
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию
12 июня, 10:21
BrahMos в январе 2022 года подписала контракт с минобороны Филиппин на поставку трех полков одноименного ракетного комплекса на сумму 375 миллионов долларов.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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BrahMos AerospaceТехнологииРоссияИндияКронштадт
 
 
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