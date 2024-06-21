BrahMos до конца года подпишет два контракта на экспорт крылатых ракеты
BrahMos до конца года хочет подписать два контракта на экспорт крылатых ракет
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos рассчитывает до конца года подписать минимум два экспортных контракта на поставку одноимённых крылатых ракет, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024".
"Мы рассчитываем в этом году подписать как минимум два контракта с зарубежными странами на поставку крылатых ракет BrahMos берегового базирования. Какие это страны, мы объявим сразу после подписания соответствующих документов", - сказал он.
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BrahMos в январе 2022 года подписала контракт с минобороны Филиппин на поставку трех полков одноименного ракетного комплекса на сумму 375 миллионов долларов.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.