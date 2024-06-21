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Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет - РИА Новости, 21.06.2024
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13:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/brahmos-1954507578.html
Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет
Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет - РИА Новости, 21.06.2024
Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет
Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:47
2024-06-21T13:47
brahmos aerospace
технологии
россия
индия
кронштадт
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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024". "Сейчас наш портфель заказов составляет сумму порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом году мы ожидаем увеличение портфеля на 1,5 миллиарда", - сказал Патхак. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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россия
индия
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brahmos aerospace, технологии, россия, индия, кронштадт
BrahMos Aerospace, Технологии, Россия, Индия, Кронштадт
Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет

Портфель заказов производителя ракет BrahMos составил 7,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024".
"Сейчас наш портфель заказов составляет сумму порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом году мы ожидаем увеличение портфеля на 1,5 миллиарда", - сказал Патхак.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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BrahMos AerospaceТехнологииРоссияИндияКронштадт
 
 
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