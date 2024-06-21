https://ria.ru/20240621/brahmos-1954507578.html

Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет

Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет - РИА Новости, 21.06.2024

Стал известен портфель заказов российско-индийского производителя ракет

Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:47

2024-06-21T13:47

2024-06-21T13:47

brahmos aerospace

технологии

россия

индия

кронштадт

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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024". "Сейчас наш портфель заказов составляет сумму порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом году мы ожидаем увеличение портфеля на 1,5 миллиарда", - сказал Патхак. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

https://ria.ru/20240612/brahmos-1952332518.html

россия

индия

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

brahmos aerospace, технологии, россия, индия, кронштадт