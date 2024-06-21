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В Татарстане возросло число заболевших ботулизмом - РИА Новости, 21.06.2024
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14:57 21.06.2024 (обновлено: 16:21 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/botulizm-1954532807.html
В Татарстане возросло число заболевших ботулизмом
В Татарстане возросло число заболевших ботулизмом - РИА Новости, 21.06.2024
В Татарстане возросло число заболевших ботулизмом
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 19, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:57
2024-06-21T16:21
происшествия
казань
москва
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 19, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике. "На 21 июня всего зарегистрировано 19 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен", - сказал собеседник агентства. В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 18 человек. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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происшествия, казань, москва, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Казань, Москва, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Татарстане возросло число заболевших ботулизмом

В Татарстане число заболевших ботулизмом возросло до 19 человек

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 19, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.
«
"На 21 июня всего зарегистрировано 19 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен", - сказал собеседник агентства.
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19 июня, 16:57
В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 18 человек.
Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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ПроисшествияКазаньМоскваРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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