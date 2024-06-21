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Роспотребнадзор при обзвоне выявил 94 москвича с симптомами ботулизма - РИА Новости, 21.06.2024
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14:41 21.06.2024 (обновлено: 14:59 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/botulizm-1954527287.html
Роспотребнадзор при обзвоне выявил 94 москвича с симптомами ботулизма
Роспотребнадзор при обзвоне выявил 94 москвича с симптомами ботулизма - РИА Новости, 21.06.2024
Роспотребнадзор при обзвоне выявил 94 москвича с симптомами ботулизма
Роспотребнадзор провел обзвон более 1,5 тысяч человек в Москве, выявлены 94 с симптомами ботулизма разной степени проявления, из них 11 человек... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:41
2024-06-21T14:59
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
нижегородская область
казань
анастасия ракова
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор провел обзвон более 1,5 тысяч человек в Москве, выявлены 94 с симптомами ботулизма разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы, сообщается на сайте ведомства."Специалистами управления проведен обзвон и опрос более 1500 человек, при котором активно выявлены 94 с симптомами разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение", - говорится в сообщении на сайте.Уточняется, что по 12 адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований. Управление рекомендовало при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью и приобретенную вышеназванную продукцию не употреблять в пищу.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240621/botulizm-1954518339.html
москва
нижегородская область
казань
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область, казань, анастасия ракова , происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Нижегородская область, Казань, Анастасия Ракова , Происшествия
Роспотребнадзор при обзвоне выявил 94 москвича с симптомами ботулизма

Роспотребнадзор Москвы при обзвоне выявил 94 человека с симптомами ботулизма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор провел обзвон более 1,5 тысяч человек в Москве, выявлены 94 с симптомами ботулизма разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы, сообщается на сайте ведомства.
"Специалистами управления проведен обзвон и опрос более 1500 человек, при котором активно выявлены 94 с симптомами разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение", - говорится в сообщении на сайте.
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Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
Уточняется, что по 12 адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований. Управление рекомендовало при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью и приобретенную вышеназванную продукцию не употреблять в пищу.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении
Вчера, 14:14
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиНижегородская областьКазаньАнастасия РаковаПроисшествия
 
 
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