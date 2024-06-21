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"Разрушительно": в ФРГ испугались последствий российского удара на Украине - РИА Новости, 21.06.2024
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14:02 21.06.2024 (обновлено: 15:44 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html
"Разрушительно": в ФРГ испугались последствий российского удара на Украине
"Разрушительно": в ФРГ испугались последствий российского удара на Украине - РИА Новости, 21.06.2024
"Разрушительно": в ФРГ испугались последствий российского удара на Украине
Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:02
2024-06-21T15:44
focus
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus."Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб", — подчеркнули в публикации.Отмечается, что ФАБ-3000 — одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Кроме того, их применяют достаточно редко, поскольку для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка, заключили в материале.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
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focus, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Focus, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
"Разрушительно": в ФРГ испугались последствий российского удара на Украине

Focus: бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.
"Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб", — подчеркнули в публикации.
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Отмечается, что ФАБ-3000 — одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Кроме того, их применяют достаточно редко, поскольку для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка, заключили в материале.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
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