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Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/bmp-3-1954421256.html
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 21.06.2024
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:19
2024-06-21T06:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
бмп-3
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе опорный пункт боевиков. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, результат уничтожения обнаруженных целей был переждан на командный пункт расчетами БПЛА. "После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении

БМП-3 группировки "Запад" поразил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБМП-3 в Запорожской области
БМП-3 в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БМП-3 в Запорожской области . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе опорный пункт боевиков. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, результат уничтожения обнаруженных целей был переждан на командный пункт расчетами БПЛА.
"После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район", - добавили в МО РФ.
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