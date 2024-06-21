https://ria.ru/20240621/bmp-3-1954421256.html

Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении

Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 21.06.2024

Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении

Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T06:19

2024-06-21T06:19

2024-06-21T06:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

бмп-3

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе опорный пункт боевиков. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, результат уничтожения обнаруженных целей был переждан на командный пункт расчетами БПЛА. "После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

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россия, вооруженные силы украины, бмп-3