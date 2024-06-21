https://ria.ru/20240621/bmp-3-1954421256.html
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 21.06.2024
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:19
2024-06-21T06:19
2024-06-21T06:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
бмп-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909059243_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_0b74016c1881166a6f1cb66b1c330abc.jpg
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе опорный пункт боевиков. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, результат уничтожения обнаруженных целей был переждан на командный пункт расчетами БПЛА. "После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909059243_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_0e9e7c7f96a35c17b2fb034070902b42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Экипаж БМП-3 уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
БМП-3 группировки "Запад" поразил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск "Запад", выполняя боевую задачу, уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на сватовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе опорный пункт боевиков. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, результат уничтожения обнаруженных целей был переждан на командный пункт расчетами БПЛА.
"После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район", - добавили в МО РФ.