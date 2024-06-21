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СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию - РИА Новости, 21.06.2024
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14:43 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/blumberg-1954527501.html
СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию
СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию
Профессор глобальных исследований в японском университете Мэйкай Тецуо Котани заявил, что способности США к ядерному сдерживанию слабеют на фоне недавнего... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:43
2024-06-21T14:43
россия
сша
владимир путин
ким чен ын
джон кирби
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Профессор глобальных исследований в японском университете Мэйкай Тецуо Котани заявил, что способности США к ядерному сдерживанию слабеют на фоне недавнего стратегического соглашения РФ и КНДР. "Если возникнет непредвиденная ситуация, президенту США придется думать не только о ядерном оружии КНДР, но и о ядерном оружии России, так что мы можем предвидеть ситуацию, в которой расширенное сдерживание США ослабнет", - приводит слова профессора агентство Блумберг. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР
https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html
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россия, сша, владимир путин, ким чен ын, джон кирби, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Джон Кирби, В мире
СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию

Блумберг: в США ядерное сдерживание слабеет после соглашения России и КНДР

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Профессор глобальных исследований в японском университете Мэйкай Тецуо Котани заявил, что способности США к ядерному сдерживанию слабеют на фоне недавнего стратегического соглашения РФ и КНДР.
«
"Если возникнет непредвиденная ситуация, президенту США придется думать не только о ядерном оружии КНДР, но и о ядерном оружии России, так что мы можем предвидеть ситуацию, в которой расширенное сдерживание США ослабнет", - приводит слова профессора агентство Блумберг.
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"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне
8 июня, 20:20
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР
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