https://ria.ru/20240621/blumberg-1954527501.html

СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию

СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ раскрыли, из-за чего слабеют способности США к ядерному сдерживанию

Профессор глобальных исследований в японском университете Мэйкай Тецуо Котани заявил, что способности США к ядерному сдерживанию слабеют на фоне недавнего... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:43

2024-06-21T14:43

2024-06-21T14:43

россия

сша

владимир путин

ким чен ын

джон кирби

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Профессор глобальных исследований в японском университете Мэйкай Тецуо Котани заявил, что способности США к ядерному сдерживанию слабеют на фоне недавнего стратегического соглашения РФ и КНДР. "Если возникнет непредвиденная ситуация, президенту США придется думать не только о ядерном оружии КНДР, но и о ядерном оружии России, так что мы можем предвидеть ситуацию, в которой расширенное сдерживание США ослабнет", - приводит слова профессора агентство Блумберг. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР

https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html

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россия, сша, владимир путин, ким чен ын, джон кирби, в мире