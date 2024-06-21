https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html

Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса

Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024

Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса

Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:44

2024-06-21T15:44

2024-06-21T15:44

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

красноярский край

емельяновский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938677539_0:31:3070:1758_1920x0_80_0_0_8df415997f7a970852cf71e6ef048010.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта автотранспортных средств, сельском хозяйстве и так далее, всего планируется предоставить поддержку более 500 гражданам, сообщает пресс-служба правительства региона. В краевой службе занятости помогают начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Финансовую помощь на открытие своего дела в этом году получили около 250 жителей региона. Также более 6,3 тысячи жителей получили консультации по вопросам организации бизнеса, из них 3,9 тысячи женщин. Так, жительница Емельяновского района открыла творческую студию-мастерскую, в которой проводит мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей. "Я поняла, что хочу сменить работу. За помощью обратилась в центр занятости, где карьерные консультанты с пониманием отнеслись к моей ситуации. Я увлекаюсь творчеством и могла бы организовать такой бизнес. Мне все объяснили, помогли оформить бизнес-план, я его успешно защитила", - сказала предпринимательница, ее слова приводит пресс-служба. Предпринимательница добавила, что на полученные средства приобрела необходимые материалы, мебель, ноутбук, а финансовая поддержка позволила приобрести лазерный ЧПУ-станок для изготовления деталей из дерева.

https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html

красноярский край

емельяновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край, емельяновский район