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Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024
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Твой бизнес
 
15:44 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html
Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса
Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024
Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса
Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
красноярский край
емельяновский район
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта автотранспортных средств, сельском хозяйстве и так далее, всего планируется предоставить поддержку более 500 гражданам, сообщает пресс-служба правительства региона. В краевой службе занятости помогают начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Финансовую помощь на открытие своего дела в этом году получили около 250 жителей региона. Также более 6,3 тысячи жителей получили консультации по вопросам организации бизнеса, из них 3,9 тысячи женщин. Так, жительница Емельяновского района открыла творческую студию-мастерскую, в которой проводит мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей. "Я поняла, что хочу сменить работу. За помощью обратилась в центр занятости, где карьерные консультанты с пониманием отнеслись к моей ситуации. Я увлекаюсь творчеством и могла бы организовать такой бизнес. Мне все объяснили, помогли оформить бизнес-план, я его успешно защитила", - сказала предпринимательница, ее слова приводит пресс-служба. Предпринимательница добавила, что на полученные средства приобрела необходимые материалы, мебель, ноутбук, а финансовая поддержка позволила приобрести лазерный ЧПУ-станок для изготовления деталей из дерева.
https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html
красноярский край
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край, емельяновский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Красноярский край, Емельяновский район

Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса

© iStock.com / seb_raДевушка проводит бизнес-консультацию
Девушка проводит бизнес-консультацию - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / seb_ra
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта автотранспортных средств, сельском хозяйстве и так далее, всего планируется предоставить поддержку более 500 гражданам, сообщает пресс-служба правительства региона.
В краевой службе занятости помогают начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Финансовую помощь на открытие своего дела в этом году получили около 250 жителей региона. Также более 6,3 тысячи жителей получили консультации по вопросам организации бизнеса, из них 3,9 тысячи женщин.
На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса
Вчера, 13:43
Так, жительница Емельяновского района открыла творческую студию-мастерскую, в которой проводит мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей.
"Я поняла, что хочу сменить работу. За помощью обратилась в центр занятости, где карьерные консультанты с пониманием отнеслись к моей ситуации. Я увлекаюсь творчеством и могла бы организовать такой бизнес. Мне все объяснили, помогли оформить бизнес-план, я его успешно защитила", - сказала предпринимательница, ее слова приводит пресс-служба.
Предпринимательница добавила, что на полученные средства приобрела необходимые материалы, мебель, ноутбук, а финансовая поддержка позволила приобрести лазерный ЧПУ-станок для изготовления деталей из дерева.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКрасноярский крайЕмельяновский район
 
 
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