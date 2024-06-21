https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html
Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса
Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024
Около 250 жителей Красноярского края получили помощь на открытие бизнеса
Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта автотранспортных средств, сельском хозяйстве и так далее, всего планируется предоставить поддержку более 500 гражданам, сообщает пресс-служба правительства региона. В краевой службе занятости помогают начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Финансовую помощь на открытие своего дела в этом году получили около 250 жителей региона. Также более 6,3 тысячи жителей получили консультации по вопросам организации бизнеса, из них 3,9 тысячи женщин. Так, жительница Емельяновского района открыла творческую студию-мастерскую, в которой проводит мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей. "Я поняла, что хочу сменить работу. За помощью обратилась в центр занятости, где карьерные консультанты с пониманием отнеслись к моей ситуации. Я увлекаюсь творчеством и могла бы организовать такой бизнес. Мне все объяснили, помогли оформить бизнес-план, я его успешно защитила", - сказала предпринимательница, ее слова приводит пресс-служба. Предпринимательница добавила, что на полученные средства приобрела необходимые материалы, мебель, ноутбук, а финансовая поддержка позволила приобрести лазерный ЧПУ-станок для изготовления деталей из дерева.
https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край, емельяновский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Красноярский край, Емельяновский район
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 250 жителей Красноярского края получили финансовую помощь на открытие своего дела в этом году в сферах обрабатывающей промышленности, ремонта автотранспортных средств, сельском хозяйстве и так далее, всего планируется предоставить поддержку более 500 гражданам, сообщает пресс-служба правительства региона.
В краевой службе занятости помогают начинающим предпринимателям открыть свой бизнес. Финансовую помощь на открытие своего дела в этом году получили около 250 жителей региона. Также более 6,3 тысячи жителей получили консультации по вопросам организации бизнеса, из них 3,9 тысячи женщин.
Так, жительница Емельяновского района
открыла творческую студию-мастерскую, в которой проводит мастер-классы по изобразительному искусству для взрослых и детей.
"Я поняла, что хочу сменить работу. За помощью обратилась в центр занятости, где карьерные консультанты с пониманием отнеслись к моей ситуации. Я увлекаюсь творчеством и могла бы организовать такой бизнес. Мне все объяснили, помогли оформить бизнес-план, я его успешно защитила", - сказала предпринимательница, ее слова приводит пресс-служба.
Предпринимательница добавила, что на полученные средства приобрела необходимые материалы, мебель, ноутбук, а финансовая поддержка позволила приобрести лазерный ЧПУ-станок для изготовления деталей из дерева.