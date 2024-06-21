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МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 21.06.2024
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18:12 21.06.2024
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МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии
МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 21.06.2024
МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии
Японской стороне передали содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:12
2024-06-21T18:12
россия
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
япония
оон
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Японской стороне передали содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности, сообщили в МИД РФ. "Передали японскому представителю содержание инициативы президента Российской Федерации В.В.Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, оон
Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Япония, ООН
МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии

МИД России передал Японии идеи Путина по новой архитектуре безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Японской стороне передали содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности, сообщили в МИД РФ.
"Передали японскому представителю содержание инициативы президента Российской Федерации В.В.Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
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