https://ria.ru/20240621/bezopasnost-1954596832.html

МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии

МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 21.06.2024

МИД России передал Японии идеи Путина об архитектуре безопасности в Евразии

Японской стороне передали содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:12

2024-06-21T18:12

2024-06-21T18:12

россия

владимир путин

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

япония

оон

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Японской стороне передали содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности, сообщили в МИД РФ. "Передали японскому представителю содержание инициативы президента Российской Федерации В.В.Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, оон