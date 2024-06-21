https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954422212.html

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2024

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь, предварительно, уже сбиты четыре БПЛА, повреждений объектов и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T06:57

2024-06-21T06:57

2024-06-21T07:57

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь, предварительно, уже сбиты четыре БПЛА, повреждений объектов и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации, сбиты уже четыре беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации спасательной службы - повреждений объектов нет", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших, по словам Развозжаева, нет.Ранее в результате массированной атаки беспилотников на Кубани повреждения получили здания автовокзала "Южный" и котельной в Краснодаре. Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар ликвидировали, пострадали два человека.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954422045.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев