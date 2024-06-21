https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954413722.html
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА
Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:44
2024-06-21T02:44
2024-06-21T03:54
специальная военная операция на украине
краснодарский край
темрюкский район
северский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы", — говорится в сообщении.В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет.В Ейском районе пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры также нет. В поселке Афипском ПВО сбила вражеские БПЛА, разрушений нет.В Северском районе, как сообщили РИА Новости в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), пострадавших также нет.На местах происшествий работают оперативные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240620/npz-1954135775.html
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краснодарский край, темрюкский район, северский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Темрюкский район, Северский район, Вооруженные силы Украины
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА
Краснодарский оперштаб заявил о массированной атаке БПЛА ВСУ в трех районах