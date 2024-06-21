https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954413722.html

Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА

Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024

Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА

Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:44

2024-06-21T02:44

2024-06-21T03:54

специальная военная операция на украине

краснодарский край

темрюкский район

северский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы", — говорится в сообщении.В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет.В Ейском районе пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры также нет. В поселке Афипском ПВО сбила вражеские БПЛА, разрушений нет.В Северском районе, как сообщили РИА Новости в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), пострадавших также нет.На местах происшествий работают оперативные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240620/npz-1954135775.html

https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954400755.html

краснодарский край

темрюкский район

северский район

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краснодарский край, темрюкский район, северский район, вооруженные силы украины