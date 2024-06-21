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Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 21.06.2024 (обновлено: 03:54 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954413722.html
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА
Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:44
2024-06-21T03:54
специальная военная операция на украине
краснодарский край
темрюкский район
северский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы", — говорится в сообщении.В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет.В Ейском районе пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры также нет. В поселке Афипском ПВО сбила вражеские БПЛА, разрушений нет.В Северском районе, как сообщили РИА Новости в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), пострадавших также нет.На местах происшествий работают оперативные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240620/npz-1954135775.html
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краснодарский край
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краснодарский край, темрюкский район, северский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Темрюкский район, Северский район, Вооруженные силы Украины
Три района Краснодарского края подверглись массированной атаке БПЛА

Краснодарский оперштаб заявил о массированной атаке БПЛА ВСУ в трех районах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись ночью массированной атаке беспилотников ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщается Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
«
"В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы", — говорится в сообщении.
В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет.
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Вчера, 04:56
В Ейском районе пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры также нет. В поселке Афипском ПВО сбила вражеские БПЛА, разрушений нет.
В Северском районе, как сообщили РИА Новости в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), пострадавших также нет.
На местах происшествий работают оперативные службы.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайТемрюкский районСеверский районВооруженные силы Украины
 
 
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