https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954407623.html

Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника

Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2024

Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника

Российская система ПВО сбила еще 2 украинских беспилотника над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:26

2024-06-21T00:26

2024-06-21T01:00

специальная военная операция на украине

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геническ

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Российская система ПВО сбила еще 2 украинских беспилотника над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Еще два украинских беспилотника было сбито над Геническом российской ПВО", - говорится в сообщении. Ранее российские расчеты ПВО сбили над Геническом 1 украинский беспилотник и 1 ракету ATACMS американского производства выпущенную украинской армией.

https://ria.ru/20240121/rakety-1922608255.html

геническ

херсонская область

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в мире, геническ, херсонская область