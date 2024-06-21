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Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника
Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2024
Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника
Российская система ПВО сбила еще 2 украинских беспилотника над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:26
2024-06-21T00:26
2024-06-21T01:00
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Российская система ПВО сбила еще 2 украинских беспилотника над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Еще два украинских беспилотника было сбито над Геническом российской ПВО", - говорится в сообщении. Ранее российские расчеты ПВО сбили над Геническом 1 украинский беспилотник и 1 ракету ATACMS американского производства выпущенную украинской армией.
https://ria.ru/20240121/rakety-1922608255.html
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в мире, геническ, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геническ, Херсонская область
Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника
Власти Херсонской области сообщили об уничтожении еще двух БПЛА над Геническом