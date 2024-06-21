https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954596957.html
Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа - РИА Новости, 21.06.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:12
2024-06-21T18:12
2024-06-21T18:27
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
александр богомаз
климовский район
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, украина, вооруженные силы украины, александр богомаз, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Климовский район
Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа
Богомаз: украинский дрон самолетного типа уничтожили над Климовским районом