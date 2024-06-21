https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954596957.html

Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа - РИА Новости, 21.06.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский дрон самолетного типа

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:12

2024-06-21T18:12

2024-06-21T18:27

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

вооруженные силы украины

александр богомаз

климовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, украина, вооруженные силы украины, александр богомаз, климовский район