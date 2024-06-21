https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954595845.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили около 17:00 мск еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:07
2024-06-21T18:07
2024-06-21T18:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили около 17:00 мск еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."21 июня 2024 года около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
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