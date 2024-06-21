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В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 21.06.2024 (обновлено: 08:36 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html
В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной
В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной - РИА Новости, 21.06.2024
В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной
В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:36
2024-06-21T08:36
специальная военная операция на украине
краснодар
вениамин кондратьев
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. &quot;Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку&quot;, — добавил он.Кондратьев также выразил соболезнования родным и близким жертвы удара.Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html
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краснодар, вениамин кондратьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Происшествия
В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной

Сотрудник котельной погиб из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«

"Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — добавил он.

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Кондратьев также выразил соболезнования родным и близким жертвы удара.
Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарВениамин КондратьевПроисшествия
 
 
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