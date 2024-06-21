https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html

В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной

В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной - РИА Новости, 21.06.2024

В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб сотрудник котельной

В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:36

2024-06-21T07:36

2024-06-21T08:36

специальная военная операция на украине

краснодар

вениамин кондратьев

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — добавил он.Кондратьев также выразил соболезнования родным и близким жертвы удара.Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html

https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html

краснодар

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краснодар, вениамин кондратьев, происшествия