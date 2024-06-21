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В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.06.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:42
2024-06-21T06:42
2024-06-21T06:46
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
клинцовский район
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240621/opershtab-1954417606.html
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брянская область, александр богомаз, клинцовский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Клинцовский район, Россия
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Клинцовским районом Брянской области БПЛА