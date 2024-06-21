Рейтинг@Mail.ru
Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 21.06.2024 (обновлено: 17:31 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/belykh-1954431594.html
Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах
Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах - РИА Новости, 21.06.2024
Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после отбытия срока за взятки, рассказал журналистам, что чувствует себя нормально и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:08
2024-06-21T17:31
россия
кировская область
киров
никита белых
владимир путин
кировский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151378/13/1513781375_0:0:2216:1248_1920x0_80_0_0_942ca5cca7b22142a3a4cf69280de3c6.jpg
КИРОВ, 21 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после отбытия срока за взятки, рассказал журналистам, что чувствует себя нормально и намерен посвятить время семье, детям и работе. Обращение для прессы, подписанное Белых, журналистам, встречавшим экс-губернатора возле СИЗО, передал адвокат Андрей Грохотов. "Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие нормальное, в дальнейших планах — приоритет семье, детям и здоровью. Кроме того, в Кировском областном суде продолжается производство по моему делу, в котором я должен принять участие ", — написал Белых. Он сообщил, что "всегда открыт для прессы, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время" не будет. "Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", — написал Белых.Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, однако в рамках расследования другого уголовного дела — о злоупотреблениях и превышении полномочий в то время, когда он был губернатором Кировской области, — его этапировали в Киров, где он долгое время находился в СИЗО. Через неделю — 28 июня — Белых предстоит принять участие в заседании Кировского областного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями, который приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Решение суда обжаловали и сторона защиты, и прокуратура. Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение Кировской региональной ипотечной корпорации 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал. Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20191014/1559770642.html
https://ria.ru/20190806/1557224122.html
https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html
россия
кировская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151378/13/1513781375_140:0:2216:1557_1920x0_80_0_0_a9c91a004eb7d746d64d131f8ffc7643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кировская область, киров, никита белых, владимир путин, кировский областной суд
Россия, Кировская область, Киров, Никита Белых, Владимир Путин, Кировский областной суд
Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах

Экс-губернатор Кировской области Белых заявил, что чувствует себя нормально

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИРОВ, 21 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после отбытия срока за взятки, рассказал журналистам, что чувствует себя нормально и намерен посвятить время семье, детям и работе.
Обращение для прессы, подписанное Белых, журналистам, встречавшим экс-губернатора возле СИЗО, передал адвокат Андрей Грохотов.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Машину Никиты Белых продали на торгах за миллион рублей
14 октября 2019, 16:14
"Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие нормальное, в дальнейших планах — приоритет семье, детям и здоровью. Кроме того, в Кировском областном суде продолжается производство по моему делу, в котором я должен принять участие ", — написал Белых.
Он сообщил, что "всегда открыт для прессы, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время" не будет. "Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", — написал Белых.
© РИА НовостиПолное обращение вышедшего из колонии экс-губернатора Никиты Белых к журналистам
Полное обращение вышедшего из колонии экс-губернатора Никиты Белых к журналистам
© РИА Новости
Полное обращение вышедшего из колонии экс-губернатора Никиты Белых к журналистам
Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, однако в рамках расследования другого уголовного дела — о злоупотреблениях и превышении полномочий в то время, когда он был губернатором Кировской области, — его этапировали в Киров, где он долгое время находился в СИЗО.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.08.2019
Никита Белых решил развестись с женой
6 августа 2019, 16:24
Через неделю — 28 июня — Белых предстоит принять участие в заседании Кировского областного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями, который приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Решение суда обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.
Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение Кировской региональной ипотечной корпорации 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал.
Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
В Перми не нашлось желающих приобрести на торгах квартиру Никиты Белых
9 декабря 2019, 15:32
 
РоссияКировская областьКировНикита БелыхВладимир ПутинКировский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала