https://ria.ru/20240621/belykh-1954431594.html

Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах

Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах - РИА Новости, 21.06.2024

Вышедший на свободу Белых рассказал о самочувствии и планах

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после отбытия срока за взятки, рассказал журналистам, что чувствует себя нормально и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:08

2024-06-21T09:08

2024-06-21T17:31

россия

кировская область

киров

никита белых

владимир путин

кировский областной суд

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КИРОВ, 21 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после отбытия срока за взятки, рассказал журналистам, что чувствует себя нормально и намерен посвятить время семье, детям и работе. Обращение для прессы, подписанное Белых, журналистам, встречавшим экс-губернатора возле СИЗО, передал адвокат Андрей Грохотов. "Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие нормальное, в дальнейших планах — приоритет семье, детям и здоровью. Кроме того, в Кировском областном суде продолжается производство по моему делу, в котором я должен принять участие ", — написал Белых. Он сообщил, что "всегда открыт для прессы, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время" не будет. "Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", — написал Белых.Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, однако в рамках расследования другого уголовного дела — о злоупотреблениях и превышении полномочий в то время, когда он был губернатором Кировской области, — его этапировали в Киров, где он долгое время находился в СИЗО. Через неделю — 28 июня — Белых предстоит принять участие в заседании Кировского областного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями, который приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Решение суда обжаловали и сторона защиты, и прокуратура. Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение Кировской региональной ипотечной корпорации 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал. Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20191014/1559770642.html

https://ria.ru/20190806/1557224122.html

https://realty.ria.ru/20191209/1562163166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кировская область, киров, никита белых, владимир путин, кировский областной суд