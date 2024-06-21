https://ria.ru/20240621/belousov-1954544082.html

Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов

Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов - РИА Новости, 21.06.2024

Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов

Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка, заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:31

2024-06-21T15:31

2024-06-21T18:05

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка, заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка... Коллективный запад стремится сдержать её развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.Министр отметил, что на присутствующих в зале выпускников возлагаются особые надежды, связанные с настоящим и будущим РФ.Он напомнил, что во времена испытаний российские армия и флот неоднократно доказывали, что способны достойно отвечать на самые серьёзные вызовы и угрозы.По словам Белоусова, сегодня в ходе СВО российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг и эффективно отстаивают национальные интересы, "решительно борются с последователями нацистской идеологии".

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

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россия, андрей белоусов, владимир путин