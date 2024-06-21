Рейтинг@Mail.ru
Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 21.06.2024 (обновлено: 18:05 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/belousov-1954544082.html
Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов
Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов - РИА Новости, 21.06.2024
Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов
Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка, заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:31
2024-06-21T18:05
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954594638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b14bd1d5aa9077f754c7a3b5928f8d.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка, заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка... Коллективный запад стремится сдержать её развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.Министр отметил, что на присутствующих в зале выпускников возлагаются особые надежды, связанные с настоящим и будущим РФ.Он напомнил, что во времена испытаний российские армия и флот неоднократно доказывали, что способны достойно отвечать на самые серьёзные вызовы и угрозы.По словам Белоусова, сегодня в ходе СВО российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг и эффективно отстаивают национальные интересы, "решительно борются с последователями нацистской идеологии".
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954594638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51de76aed23ae7132d9a2ef4e222dd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, владимир путин
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Россия борется за установление справедливого миропорядка, заявил Белоусов

Белоусов: Россия на острие борьбы за установление справедливого миропорядка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время поздравления президентом РФ Владимиром Путиным выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время поздравления президентом РФ Владимиром Путиным выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время поздравления президентом РФ Владимиром Путиным выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка, заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка... Коллективный запад стремится сдержать её развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина
Вчера, 15:39
Министр отметил, что на присутствующих в зале выпускников возлагаются особые надежды, связанные с настоящим и будущим РФ.
Он напомнил, что во времена испытаний российские армия и флот неоднократно доказывали, что способны достойно отвечать на самые серьёзные вызовы и угрозы.
По словам Белоусова, сегодня в ходе СВО российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг и эффективно отстаивают национальные интересы, "решительно борются с последователями нацистской идеологии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
Вчера, 08:00
 
РоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала