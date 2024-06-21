https://ria.ru/20240621/belousov-1954543789.html
Белоусов оценил ситуацию на линии фронта
Белоусов оценил ситуацию на линии фронта - РИА Новости, 21.06.2024
Белоусов оценил ситуацию на линии фронта
Российские войска владеют инициативой на всей линии фронта, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:30
2024-06-21T15:30
2024-06-21T15:38
вооруженные силы рф
россия
андрей белоусов
украина
сво
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские войска владеют инициативой на всей линии фронта, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника", - сказал Белоусов на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240621/putin-1954545338.html
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вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов, украина, сво, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Андрей Белоусов, Украина, СВО, Безопасность
Белоусов оценил ситуацию на линии фронта
Белоусов: ВС России владеют инициативой на всей линии фронта