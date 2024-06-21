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Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах - РИА Новости, 21.06.2024
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21:32 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/bayden-1954632833.html
Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах
Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах - РИА Новости, 21.06.2024
Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах
Президента США Джо Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:32
2024-06-21T21:32
в мире
сша
чикаго
калифорния
джо байден
сеймур херш
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Дональду Трампу, утверждает журналист Сеймур Херш. "Одна из крайних возможностей в случае, если он очень плохо покажет себя в четверг, как мне говорят, это достичь соглашения с Байденом и советниками его семьи о том, что он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack. По его данным, кандидатом при таком повороте событий может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или руководитель штата Иллинойс Джей Притцкер. "Один старый друг президента признал в разговоре со мной, что такие беседы происходят внутри партии", - добавил Херш. Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю.
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в мире, сша, чикаго, калифорния, джо байден, сеймур херш, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Калифорния, Джо Байден, Сеймур Херш, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах

Херш: демократы могут заменить Байдена, если он проиграет первые дебаты Трампу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Дональду Трампу, утверждает журналист Сеймур Херш.
«
"Одна из крайних возможностей в случае, если он очень плохо покажет себя в четверг, как мне говорят, это достичь соглашения с Байденом и советниками его семьи о том, что он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack.
По его данным, кандидатом при таком повороте событий может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или руководитель штата Иллинойс Джей Притцкер. "Один старый друг президента признал в разговоре со мной, что такие беседы происходят внутри партии", - добавил Херш.
Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю.
Фото Байдена и Трампа - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Трамп получил право последнего слова на теледебатах
20 июня, 21:07
 
В миреСШАЧикагоКалифорнияДжо БайденСеймур ХершДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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