https://ria.ru/20240621/bayden-1954632833.html

Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах

Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах - РИА Новости, 21.06.2024

Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах

Президента США Джо Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T21:32

2024-06-21T21:32

2024-06-21T21:32

в мире

сша

чикаго

калифорния

джо байден

сеймур херш

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Дональду Трампу, утверждает журналист Сеймур Херш. "Одна из крайних возможностей в случае, если он очень плохо покажет себя в четверг, как мне говорят, это достичь соглашения с Байденом и советниками его семьи о том, что он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack. По его данным, кандидатом при таком повороте событий может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или руководитель штата Иллинойс Джей Притцкер. "Один старый друг президента признал в разговоре со мной, что такие беседы происходят внутри партии", - добавил Херш. Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю.

https://ria.ru/20240620/debaty-1954381321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чикаго, калифорния, джо байден, сеймур херш, дональд трамп, выборы президента сша — 2024