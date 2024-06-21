Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах
Херш: демократы могут заменить Байдена, если он проиграет первые дебаты Трампу
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Дональду Трампу, утверждает журналист Сеймур Херш.
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"Одна из крайних возможностей в случае, если он очень плохо покажет себя в четверг, как мне говорят, это достичь соглашения с Байденом и советниками его семьи о том, что он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех", - написал Херш в статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack.
По его данным, кандидатом при таком повороте событий может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или руководитель штата Иллинойс Джей Притцкер. "Один старый друг президента признал в разговоре со мной, что такие беседы происходят внутри партии", - добавил Херш.
Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю.
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