Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
Бастрыкин: отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом говорит о многом
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что отказ Германии признавать блокаду Ленинграда о многом говорит.
"Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит", - сказал он.
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.
В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.