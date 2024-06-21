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Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 21.06.2024
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06:09 21.06.2024 (обновлено: 06:26 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html
Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 21.06.2024
Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что отказ Германии признавать блокаду Ленинграда о многом говорит. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:09
2024-06-21T06:26
в мире
германия
ленинград
берлин (город)
мария захарова
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что отказ Германии признавать блокаду Ленинграда о многом говорит. "Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит", - сказал он. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи. В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ в целом упоминает "все этнические и религиозные группы". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html
https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html
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в мире, германия, ленинград, берлин (город), мария захарова, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, юнеско
В мире, Германия, Ленинград, Берлин (город), Мария Захарова, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, ЮНЕСКО
Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

Бастрыкин: отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом говорит о многом

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что отказ Германии признавать блокаду Ленинграда о многом говорит.
"Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит", - сказал он.
Рейхстаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда
27 января, 13:22
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.
Совещание генерального штаба вермахта в 1940 году - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
ФСБ рассекретила архивы о маскировке Германией планов нападения на СССР
00:19
В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида
18 марта, 16:38
 
В миреГерманияЛенинградБерлин (город)Мария ЗахароваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООНЮНЕСКО
 
 
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