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СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ - РИА Новости, 21.06.2024
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02:05 21.06.2024 (обновлено: 02:29 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html
СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ
СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ - РИА Новости, 21.06.2024
СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ
Собранные российскими следователями доказательства подтверждают, что гитлеровский режим хотел истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:05
2024-06-21T02:29
россия
брянская область
жестяная горка
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Собранные российскими следователями доказательства подтверждают, что гитлеровский режим хотел истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.&quot;В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления.&quot;, — сказал Бастрыкин.Анализ собранных материалов, по словам главы ведомства, подтверждает, что гитлеровский режим ставил перед собой цель реализовать преступный план "истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа".Факты, о которых сейчас узнаем, иначе как вопиющими назвать нельзяВ качестве примера глава ведомства напомнил, что в 1941 году в подмосковном Микулино немецко-фашистские захватчики убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Женщины скончались в результате уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела. В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы №12, на месте расстрела пациенток, обнаружено массовое захоронение костных останков.В Брянской области оккупанты массово расстреливали жителей деревни Хацунь. Только в октябре 1941 года немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до 10 лет. В регионе также действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142", где содержались не менее 80 тысяч человек, половина из которых были замучены и захоронены. Всего, по имеющимся данным, за время оккупации истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.В 1942-1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, по архивным данным, немецкими карателями и их пособниками убиты не менее 2,6 тысячи человек. "Не поддается пониманию, как вообще можно стрелять в безоружных людей, особенно детей, это просто ужасно. Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий. В их числе допросы бывших узников концлагерей и родственников погибших, данные осмотров мест захоронений, заключения комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз", — заключил Бастрыкин.Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона).Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.
https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html
https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944918606.html
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брянская область
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россия, брянская область, жестяная горка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Брянская область, Жестяная Горка, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ

Бастрыкин: у СК есть доказательства планов фашистов истребить советский народ

© Public domainВойска вермахта пересекают границу СССР
Войска вермахта пересекают границу СССР
© Public domain
Войска вермахта пересекают границу СССР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Собранные российскими следователями доказательства подтверждают, что гитлеровский режим хотел истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«

"В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления.", — сказал Бастрыкин.

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Анализ собранных материалов, по словам главы ведомства, подтверждает, что гитлеровский режим ставил перед собой цель реализовать преступный план "истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа".
«
Факты, о которых сейчас узнаем, иначе как вопиющими назвать нельзя
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
В качестве примера глава ведомства напомнил, что в 1941 году в подмосковном Микулино немецко-фашистские захватчики убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Женщины скончались в результате уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела. В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы №12, на месте расстрела пациенток, обнаружено массовое захоронение костных останков.
В Брянской области оккупанты массово расстреливали жителей деревни Хацунь. Только в октябре 1941 года немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до 10 лет. В регионе также действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142", где содержались не менее 80 тысяч человек, половина из которых были замучены и захоронены. Всего, по имеющимся данным, за время оккупации истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
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В 1942-1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, по архивным данным, немецкими карателями и их пособниками убиты не менее 2,6 тысячи человек.
"Не поддается пониманию, как вообще можно стрелять в безоружных людей, особенно детей, это просто ужасно. Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий. В их числе допросы бывших узников концлагерей и родственников погибших, данные осмотров мест захоронений, заключения комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз", — заключил Бастрыкин.
Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона).
Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.
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