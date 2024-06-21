https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html

СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ

СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ - РИА Новости, 21.06.2024

СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ

Собранные российскими следователями доказательства подтверждают, что гитлеровский режим хотел истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:05

2024-06-21T02:05

2024-06-21T02:29

россия

брянская область

жестяная горка

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Собранные российскими следователями доказательства подтверждают, что гитлеровский режим хотел истребить советский народ, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления.", — сказал Бастрыкин.Анализ собранных материалов, по словам главы ведомства, подтверждает, что гитлеровский режим ставил перед собой цель реализовать преступный план "истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа".Факты, о которых сейчас узнаем, иначе как вопиющими назвать нельзяВ качестве примера глава ведомства напомнил, что в 1941 году в подмосковном Микулино немецко-фашистские захватчики убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Женщины скончались в результате уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела. В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы №12, на месте расстрела пациенток, обнаружено массовое захоронение костных останков.В Брянской области оккупанты массово расстреливали жителей деревни Хацунь. Только в октябре 1941 года немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до 10 лет. В регионе также действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142", где содержались не менее 80 тысяч человек, половина из которых были замучены и захоронены. Всего, по имеющимся данным, за время оккупации истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.В 1942-1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, по архивным данным, немецкими карателями и их пособниками убиты не менее 2,6 тысячи человек. "Не поддается пониманию, как вообще можно стрелять в безоружных людей, особенно детей, это просто ужасно. Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий. В их числе допросы бывших узников концлагерей и родственников погибших, данные осмотров мест захоронений, заключения комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз", — заключил Бастрыкин.Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона).Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.

https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944918606.html

россия

брянская область

жестяная горка

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россия, брянская область, жестяная горка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)