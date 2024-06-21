https://ria.ru/20240621/bagreeva-1954404957.html

Багреева: прибыль прибыльных компаний Москвы составила 2,6 триллиона рублей

Багреева: прибыль прибыльных компаний Москвы составила 2,6 триллиона рублей - РИА Новости, 21.06.2024

Багреева: прибыль прибыльных компаний Москвы составила 2,6 триллиона рублей

В Москве в первом квартале свыше 9 тысяч крупных и средних компаний получили положительный финансовый результат, их совокупная прибыль достигла 2,6 триллиона... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:15

2024-06-21T09:15

2024-06-21T09:15

экономика

москва

мария багреева

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве в первом квартале свыше 9 тысяч крупных и средних компаний получили положительный финансовый результат, их совокупная прибыль достигла 2,6 триллиона рублей, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева."По итогам первого квартала 2024 года к прибыльным относились более 9 тысяч предприятий, или почти 70% работающих в столице крупных и средних компаний. Они получили прибыль в размере 2,6 триллиона рублей, что на 7% превысило результат января-марта 2023 года", – приводятся ее слова в сообщении департамента.По данным ведомства, 16% совокупной прибыли (около 410 миллиардов рублей) пришлось на торговый сектор. Примерно по 15% составили доли финансовых организаций и предприятий обрабатывающей промышленности – 395 и 382 миллиарда рублей соответственно. Однако необходимо учесть, что в выборку не вошли государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые компании и пенсионные фонды."Более всего нарастили прибыль крупные и средние компании, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность: в первом квартале она выросла на 82% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 190 миллиардов рублей. В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений показатель увеличился почти на 80% – до 28,6 миллиарда рублей, в строительном секторе – на 77%, до 119,4 миллиарда рублей", – добавила Багреева, чьи слова цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240620/bezrabotitsa-1954031685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, мария багреева