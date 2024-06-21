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В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса - РИА Новости, 21.06.2024
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11:05 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/avtobus-1954454780.html
В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса
В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса - РИА Новости, 21.06.2024
В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса
Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье и завис над водой, люди выбрались самостоятельно, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:05
2024-06-21T11:05
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье и завис над водой, люди выбрались самостоятельно, сообщает прокуратура региона. "Днем 21 июня 2024 года микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине продолжил движение и остановился только после того, как передняя часть машины зависла в воздухе над водой. Водитель не вызвал на место ГИБДД и другие специальные службы, прибегнув к помощи очевидцев. Пассажиры выбрались на сушу самостоятельно", - говорится в сообщении. Автобус переместили на берег с помощью спецтехники, предоставленной сторонней организацией. Водитель покинул место до приезда патруля ДПС. Прокуратура проводит проверку. В том числе отдельное внимание будет уделено проверке информации о том, что микроавтобус перевозил туристов для прогулки на катере.
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гибдд мвд рф
ГИБДД МВД РФ
В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса

Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса и завис над водой в Приморье

© Фото : Андреевка 25 регион/TelegramМикроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье
Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Андреевка 25 регион/Telegram
Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье и завис над водой, люди выбрались самостоятельно, сообщает прокуратура региона.
"Днем 21 июня 2024 года микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине продолжил движение и остановился только после того, как передняя часть машины зависла в воздухе над водой. Водитель не вызвал на место ГИБДД и другие специальные службы, прибегнув к помощи очевидцев. Пассажиры выбрались на сушу самостоятельно", - говорится в сообщении.
Автобус переместили на берег с помощью спецтехники, предоставленной сторонней организацией. Водитель покинул место до приезда патруля ДПС.
Прокуратура проводит проверку. В том числе отдельное внимание будет уделено проверке информации о том, что микроавтобус перевозил туристов для прогулки на катере.
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ГИБДД МВД РФ
 
 
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