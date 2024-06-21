https://ria.ru/20240621/avtobus-1954454780.html

В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса

В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса - РИА Новости, 21.06.2024

В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса

Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье и завис над водой, люди выбрались самостоятельно, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:05

2024-06-21T11:05

2024-06-21T11:05

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье и завис над водой, люди выбрались самостоятельно, сообщает прокуратура региона. "Днем 21 июня 2024 года микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине продолжил движение и остановился только после того, как передняя часть машины зависла в воздухе над водой. Водитель не вызвал на место ГИБДД и другие специальные службы, прибегнув к помощи очевидцев. Пассажиры выбрались на сушу самостоятельно", - говорится в сообщении. Автобус переместили на берег с помощью спецтехники, предоставленной сторонней организацией. Водитель покинул место до приезда патруля ДПС. Прокуратура проводит проверку. В том числе отдельное внимание будет уделено проверке информации о том, что микроавтобус перевозил туристов для прогулки на катере.

https://ria.ru/20240619/avtobus-1954000462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гибдд мвд рф