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В Горловке при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Горловке при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.06.2024
В Горловке при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:10
2024-06-21T22:10
2024-06-21T22:10
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о том, что в 20.30 ВСУ атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также выпустили по ней шесть снарядов калибра 155 миллиметров, три из которых были кассетными. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
При атаке украинского БПЛА по Горловке пострадала мирная жительница