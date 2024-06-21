https://ria.ru/20240621/ataka-1954635229.html

Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС

Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 21.06.2024

Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС

Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре в Запорожской области не повлияла на обеспечение безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T21:57

2024-06-21T21:57

2024-06-21T21:57

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запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре в Запорожской области не повлияла на обеспечение безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Это последняя подстанция в городе. Подстанция повреждена частично. Специалисты работают над ликвидацией последствия прилета. На ЗАЭС (атака ВСУ) не повлияла", - сказала Яшина.Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Повреждения получил трансформатор. После уничтожения подстанции "Луч" она оставалась единственной, снабжающей город электричеством. Сейчас основная часть Энергодара находится без света и воды.

https://ria.ru/20240621/podpole-1954631792.html

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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс