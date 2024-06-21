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Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/ataka-1954635229.html
Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС
Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 21.06.2024
Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС
Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре в Запорожской области не повлияла на обеспечение безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:57
2024-06-21T21:57
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре в Запорожской области не повлияла на обеспечение безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Это последняя подстанция в городе. Подстанция повреждена частично. Специалисты работают над ликвидацией последствия прилета. На ЗАЭС (атака ВСУ) не повлияла", - сказала Яшина.Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Повреждения получил трансформатор. После уничтожения подстанции "Луч" она оставалась единственной, снабжающей город электричеством. Сейчас основная часть Энергодара находится без света и воды.
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энергодар
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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Атака ВСУ на вторую подстанцию не повлияла на безопасность ЗАЭС

Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре не повлияла на безопасность ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре в Запорожской области не повлияла на обеспечение безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«
"Это последняя подстанция в городе. Подстанция повреждена частично. Специалисты работают над ликвидацией последствия прилета. На ЗАЭС (атака ВСУ) не повлияла", - сказала Яшина.
Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Повреждения получил трансформатор. После уничтожения подстанции "Луч" она оставалась единственной, снабжающей город электричеством. Сейчас основная часть Энергодара находится без света и воды.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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