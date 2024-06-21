https://ria.ru/20240621/atacms-1954406639.html

Над Геническом перехватили ракету ATACMS

Над Геническом перехватили ракету ATACMS - РИА Новости, 21.06.2024

Над Геническом перехватили ракету ATACMS

Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:13

2024-06-21T00:13

2024-06-21T01:01

специальная военная операция на украине

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геническ

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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS", - сказано в сообщении. Ранее над Геническом был сбит украинский БПЛА, это произошло около 23.10, в небе раздался хлопок, а затем в пресс-службе губернатора Херсонской области заявили, что системы ПВО уничтожили дрон ВСУ.

https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html

херсонская область

геническ

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в мире, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины