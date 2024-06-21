https://ria.ru/20240621/atacms-1954406639.html
Над Геническом перехватили ракету ATACMS
Над Геническом перехватили ракету ATACMS - РИА Новости, 21.06.2024
Над Геническом перехватили ракету ATACMS
Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:13
2024-06-21T00:13
2024-06-21T01:01
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
геническ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg
ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS", - сказано в сообщении. Ранее над Геническом был сбит украинский БПЛА, это произошло около 23.10, в небе раздался хлопок, а затем в пресс-службе губернатора Херсонской области заявили, что системы ПВО уничтожили дрон ВСУ.
https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html
херсонская область
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_257:0:1697:1080_1920x0_80_0_0_5782043960122a58cc844c00393b663f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Геническ, Вооруженные силы Украины
Над Геническом перехватили ракету ATACMS
ПВО перехватила над Геническом выпущенную ВСУ ракету ATACMS