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Над Геническом перехватили ракету ATACMS - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 21.06.2024 (обновлено: 01:01 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/atacms-1954406639.html
Над Геническом перехватили ракету ATACMS
Над Геническом перехватили ракету ATACMS - РИА Новости, 21.06.2024
Над Геническом перехватили ракету ATACMS
Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:13
2024-06-21T01:01
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
геническ
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области. "Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS", - сказано в сообщении. Ранее над Геническом был сбит украинский БПЛА, это произошло около 23.10, в небе раздался хлопок, а затем в пресс-службе губернатора Херсонской области заявили, что системы ПВО уничтожили дрон ВСУ.
https://ria.ru/20231023/atacms-1904577098.html
херсонская область
геническ
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в мире, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Геническ, Вооруженные силы Украины
Над Геническом перехватили ракету ATACMS

ПВО перехватила над Геническом выпущенную ВСУ ракету ATACMS

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную украинской армией из американской РСЗО HIMARS над Геническом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области.
"Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS", - сказано в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Гагин рассказал об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
23 октября 2023, 05:24
Ранее над Геническом был сбит украинский БПЛА, это произошло около 23.10, в небе раздался хлопок, а затем в пресс-службе губернатора Херсонской области заявили, что системы ПВО уничтожили дрон ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьГеническВооруженные силы Украины
 
 
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