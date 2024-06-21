Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ возглавил мэр Казани
Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ возглавил мэр Казани Метшин
МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ возглавил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе форума городов стран объединения.
Проходящее в Казани мероприятие собрало более 200 представителей из 20 государств. На форуме они подписали соглашение о создании нового объединения.
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"Организация призвана наладить продуктивные отношения и обмен опытом между 18 260 городами и повысить качество жизни 2,6 миллиарда людей. Ассоциация станет одним из крупнейших действующих в мире объединений городов. На период становления ее возглавит мэр столицы Татарстана — Ильсур Метшин", — рассказали в пресс-службе.
Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ призвана стать платформой для международного сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных проектов. Ее участники должны получить возможность быстрее внедрять инновационные решения во все сферы городской жизни. Планируется, что тематика комитетов объединения затронет разнообразные аспекты жизни современных городов — от транспорта до архитектуры и экологии.
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"Ассоциация активизирует сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии, станет важным источником полезных знаний, стимулом для изучения и внедрения опыта других городов во благо наших жителей. Именно поэтому наши первые инициативы будут реализованы в области образования и общих источников знаний. Мы анонсируем их в ближайшее время", — подчеркнул Метшин.
Штаб-квартира ассоциации будет находиться в Дубае. Вступить в нее смогут муниципалитеты не только из стран — участниц БРИКС, но и из других заинтересованных государств, добавили в пресс-службе форума.
Россия с 1 января стала председателем объединения на этот год. Это совпало с историческим расширением БРИКС — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме того, Россия проведет более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.