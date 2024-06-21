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Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое - РИА Новости, 21.06.2024
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Липецкая область
 
17:35 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/artamonov-1954587121.html
Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое
Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое - РИА Новости, 21.06.2024
Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое
Число туристов в Липецкой области с прошлого года выросло на 20%, за два года увеличившись почти вдвое, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:35
2024-06-21T17:35
липецкая область
игорь артамонов
туризм
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Число туристов в Липецкой области с прошлого года выросло на 20%, за два года увеличившись почти вдвое, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, в прошлом году Липецкую область посетил миллион туристов. Ежегодно проводится более 100 мероприятий. Самые популярные направления - семейный отдых, а также гастрономический и событийный туризм. В последнее время, наряду с усадебным туризмом, в регионе активно развиваются и глэмпинг - организованный комфортный отдых в палатках или шатрах. Учитывая растущий интерес к липецкой земле, губернатор поручил разработать новые туристические маршруты, которые свяжут парк "Кудыкина Гора", Олений парк, Воргольские скалы и усадебный комплекс в селе Пальна-Михайловка. Подобный проект был создан ранее и полностью оправдал себя. "На грант в 500 тысяч рублей в прошлом году мы создали маршрут "Горная страна в миниатюре" в окрестностях археологического парка "Аргамач". Пять тысяч туристов приехали за сезон полюбоваться пейзажами, побывать в скалистом ущелье", - пояснил Артамонов. Параллельно с этим будут совершенствоваться электронные сервисы для туристов, такие как приложение "Липецкая земля". "Чтобы путешественники на интерактивной карте видели, где остановиться, где поесть или переночевать, где купить местные продукты или сувениры. Чтобы путешествовать по нашему региону было не только интересно, но и комфортно", - сказал губернатор.
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игорь артамонов, туризм
Липецкая область, Игорь Артамонов, Туризм

Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Число туристов в Липецкой области с прошлого года выросло на 20%, за два года увеличившись почти вдвое, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, в прошлом году Липецкую область посетил миллион туристов. Ежегодно проводится более 100 мероприятий. Самые популярные направления - семейный отдых, а также гастрономический и событийный туризм. В последнее время, наряду с усадебным туризмом, в регионе активно развиваются и глэмпинг - организованный комфортный отдых в палатках или шатрах.
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Артамонов: Липецкая область в лидерах по доходам консолидированного бюджета
Вчера, 12:44
Учитывая растущий интерес к липецкой земле, губернатор поручил разработать новые туристические маршруты, которые свяжут парк "Кудыкина Гора", Олений парк, Воргольские скалы и усадебный комплекс в селе Пальна-Михайловка.
Подобный проект был создан ранее и полностью оправдал себя. "На грант в 500 тысяч рублей в прошлом году мы создали маршрут "Горная страна в миниатюре" в окрестностях археологического парка "Аргамач". Пять тысяч туристов приехали за сезон полюбоваться пейзажами, побывать в скалистом ущелье", - пояснил Артамонов.
Параллельно с этим будут совершенствоваться электронные сервисы для туристов, такие как приложение "Липецкая земля".
"Чтобы путешественники на интерактивной карте видели, где остановиться, где поесть или переночевать, где купить местные продукты или сувениры. Чтобы путешествовать по нашему региону было не только интересно, но и комфортно", - сказал губернатор.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновТуризм
 
 
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