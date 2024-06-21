https://ria.ru/20240621/artamonov-1954587121.html

Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое

Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое - РИА Новости, 21.06.2024

Артамонов: За два года число туристов в Липецкой области увеличилось вдвое

Число туристов в Липецкой области с прошлого года выросло на 20%, за два года увеличившись почти вдвое, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:35

2024-06-21T17:35

2024-06-21T17:35

липецкая область

игорь артамонов

туризм

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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Число туристов в Липецкой области с прошлого года выросло на 20%, за два года увеличившись почти вдвое, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, в прошлом году Липецкую область посетил миллион туристов. Ежегодно проводится более 100 мероприятий. Самые популярные направления - семейный отдых, а также гастрономический и событийный туризм. В последнее время, наряду с усадебным туризмом, в регионе активно развиваются и глэмпинг - организованный комфортный отдых в палатках или шатрах. Учитывая растущий интерес к липецкой земле, губернатор поручил разработать новые туристические маршруты, которые свяжут парк "Кудыкина Гора", Олений парк, Воргольские скалы и усадебный комплекс в селе Пальна-Михайловка. Подобный проект был создан ранее и полностью оправдал себя. "На грант в 500 тысяч рублей в прошлом году мы создали маршрут "Горная страна в миниатюре" в окрестностях археологического парка "Аргамач". Пять тысяч туристов приехали за сезон полюбоваться пейзажами, побывать в скалистом ущелье", - пояснил Артамонов. Параллельно с этим будут совершенствоваться электронные сервисы для туристов, такие как приложение "Липецкая земля". "Чтобы путешественники на интерактивной карте видели, где остановиться, где поесть или переночевать, где купить местные продукты или сувениры. Чтобы путешествовать по нашему региону было не только интересно, но и комфортно", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240621/artamonov-1954483415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, туризм