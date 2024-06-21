https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

ФСБ рассекретила архивы о маскировке Германией планов нападения на СССР

ФСБ рассекретила архивы о маскировке Германией планов нападения на СССР - РИА Новости, 21.06.2024

ФСБ рассекретила архивы о маскировке Германией планов нападения на СССР

Гитлеровская Германия очень активно маскировала свои планы внезапного нападения на СССР — для этого нацисты активно распространяли различные слухи и проводили... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:19

2024-06-21T00:19

2024-06-21T02:22

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гитлеровская Германия очень активно маскировала свои планы внезапного нападения на СССР — для этого нацисты активно распространяли различные слухи и проводили отвлекающие мероприятия, о деталях этой работы рассказывается в рассекреченных архивных материалах, обнародованных ФСБ России.Публикация приурочена к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны: 22 июня в России – День памяти и скорби.Во время Берлинской операции Красной армии в начале мая 1945 года советские контрразведчики арестовали в Потсдаме крупного чиновника Имперского министерства народного просвещения и пропаганды группенфюрера Вернера Вехтера. В 1935-1940 годах он был заместителем по пропаганде одного из лидеров нацистов Йозефа Геббельса, а в 1943-1945 годах занимал пост начальника штаба Главного управления пропаганды нацистской партии НСДАП.Начальник берлинского Оперативного сектора НКВД СССР генерал-майор Алексей Сиднев 12 сентября 1945 года направил заместителю наркома внутренних дел генерал-полковнику Ивану Серову специальное сообщение о ходе следствия по делу Вехтера. Фотокопия этого документа публикуется сейчас.Дезинформационный комитетКак выяснилось во время допросов, Вехтер был хорошо осведомлен о масштабной дезинформационной кампании по подготовке внезапного нападения на Советский Союз, проведенной под руководством Геббельса.Как вспоминал Вехтер, в декабре 1940 года был создан "подготовительный комитет", на который Геббельс возложил задачу с помощью ложной пропаганды скрыть подготовку вторжения в СССР от населения Германии и от правительств стран Западной Европы и тем самым сделать нападение "особенно неожиданным и успешным"."Для того чтобы обмануть общественное мнение и убедить всех, что договор с Советским Союзом прочен, как никогда, министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и их агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса", — признавал Вехтер.Во-первых, эти агенты должны были сообщать, что "по тайной статье договора с Советским Союзом" СССР якобы сдавал Украину Германии в аренду сроком на 90 лет, "а сам получал за это свободу рук против Англии в Индии". Во-вторых, по распоряжению Геббельса передавались слухи о якобы предстоящем приезде в Берлин Иосифа Сталина или наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, возглавлявшего тогда советское правительство. "Для большей вероятности этих слухов Геббельс заказал различным фабрикам Германии изготовить советские государственные флаги, причем предупредил об особой спешности и важности этого заказа", — рассказывал Вехтер. По его словам, после этого многие немецкие обыватели уверились в правдоподобности этих слухов.Молотов до этого посещал Берлин во главе многочисленной советской делегации — в ноябре 1940 года, за месяц до подписания Гитлером плана "Барбаросса" по нападению на СССР.Кроме того, как вспоминал Вехтер, официальная газета гитлеровской партии Völkischer Beobachter напечатала статью Геббельса "Урок Крита", в которой тот "совершенно прозрачно" намекал, что в ближайшие дни с помощью немецких парашютных десантов, так же как Крит, будет захвачен другой остров — то есть Англия.Этот номер газеты был в большом количестве разослан в другие страны, "а затем Гитлер сделал вид, что он недоволен Геббельсом за расконспирацию важных государственных планов". "Весь тираж газеты было приказано изъять, где бы он ни находился", - отмечал Вехтер. По его словам, эти мероприятия "вызвали особые волнения за границей и убедили многих иностранных политиков, что действительно расконспирированы подлинные военные планы и что Германия собирается воевать не на востоке, а на западе, а в это время была уже почти полностью закончена подготовка к войне с Советским Союзом".Как показал Вехтер, уже во время войны Геббельс хвастался своими "мастерскими" дезинформационными трюками "и учил своих сотрудников, как нужно лгать".По словам Вехтера, геббельсовская пропаганда делилась на две части. Первая включала в себя обычную пропаганду через радио, печать и выступления ораторов, а вторая была посвящена "устной пропаганде" — распространению слухов.На каждую неделю составлялись листки с расписанием слухов, которые утверждал лично Геббельс и которые распространяли специальные агенты. Они же выясняли результативность своей работы и сообщали о ней в государственное управление пропаганды.В ноябре 1946 года Вехтера казнили по приговору советского военного трибунала. В 2002 году Главная военная прокуратура России признала Вехтера не подлежащим реабилитации.Решающая роль лжи "Создание в системе Имперского министерства народного просвещения и пропаганды нацистской Германии специального органа для ведения дезинформационной работы с целью сокрытия приготовлений к агрессии против СССР, о котором сообщил советским контрразведчикам на допросе бывший начальник штаба государственного управления пропаганды НСДАП Вернер Вехтер, хронологически совпадает с подписанием Гитлером 18 декабря 1940 года Директивы №21 — стратегического плана нападения на СССР под кодовым названием "Барбаросса", — пояснил РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев. "Утвержденный план "молниеносной войны" был полностью построен на внезапности вторжения, поэтому дезинформация потенциального противника в лице СССР играла в нем решающее значение", — отметил эксперт.По словам Матвеева, в развернутой кампании по введению в заблуждение руководства СССР были задействованы высшие должностные лица германского руководства, включая самого Гитлера, министры, дипломаты, политическая и военная разведки (РСХА и абвер), члены отправлявшихся за рубеж правительственных и торгово-экономических делегаций и т.д."Ведомство Геббельса тоже имело в плане "Барбаросса" свою задачу, донося ложную информацию через официальные СМИ до своей целевой аудитории, а также отстроив систему распространения направленных слухов и домыслов через сеть партийных активистов, получающих установки от руководителей НСДАП низового звена. Эту линии дезинформационной работы как раз и курировал Вернер Вехтер", — сказал историк.Так, например, мотивируя присутствие крупных сил вермахта на украинском участке границы СССР, прежде всего в Румынии, что сильно беспокоило советское руководство, геббельсовская пропаганда распространяла слухи о якобы существующей тайной статье договора, по которой Советский Союз сдавал в аренду Германии Украину на 90 лет, отметил Матвеев."В этих же интересах специально созданный информационный отдел абвера распространял среди своих же военнослужащих вермахта, которые соответственно вели переписку с родственниками в Германии, сведения о якобы достигнутой со Сталиным договоренности о беспрепятственном пропуске германских войск через территорию СССР в направлении Ирана для участия в "индийском походе" с целью завоевания британских колоний на востоке", — добавил собеседник агентства.В результате ложные слухи и домыслы распространялись по всей Германии и, как следствие, оказывались в иностранных посольствах и резидентурах разведок, после чего ложились на стол руководителей данных государств в виде информационных шифротелеграмм, где уже им давалась соответствующая политическая оценка, сказал эксперт.Как отмечали ранее историки специальных служб, советские органы госбезопасности, несмотря на все сложности, смогли добыть объективные сведения о планах Третьего рейха напасть на СССР. В острых и противоречивых условиях кануна войны спецслужбы обеспечили руководство Советского Союза необходимой информацией и тем самым выполнили свой профессиональный и патриотический долг.

https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

https://ria.ru/20240523/terror-1947775050.html

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240506/dokument-1944035569.html

https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952696511.html

https://ria.ru/20240523/shpionazh-1947777905.html

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в мире, ссср, германия, россия, йозеф геббельс, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главная военная прокуратура