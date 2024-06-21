https://ria.ru/20240621/arest-1954429315.html

В Новосибирской области арестовали экс-сотрудника центра "Вектор"

В Новосибирской области арестовали экс-сотрудника центра "Вектор" - РИА Новости, 21.06.2024

В Новосибирской области арестовали экс-сотрудника центра "Вектор"

Новосибирский районный суд Новосибирской области в пятницу заключил под стражу бывшего сотрудника государственного научного центра вирусологии и биотехнологий... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:51

2024-06-21T08:51

2024-06-21T09:12

происшествия

россия

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Новосибирский районный суд Новосибирской области в пятницу заключил под стражу бывшего сотрудника государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки, сообщает прокуратура региона."Суд согласился с мнением государственного обвинителя и удовлетворил ходатайство следователя, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток (до 17 августа 2024)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, бывший начальник участка по эксплуатации мусоросжигательной печи ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, с 2013 по 2024 год бывший начальник производственного участка организовал заключение фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями (своим знакомым и супругой) на оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов, которые фактически выполнялись работниками центра "Вектор". Ущерб оценивается в 6 миллионов рублей.Также его подозревают в том, что с 2022 по 2024 год получил от своего знакомого - руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку за то, что организовал "неконкурентные" закупки для нужд организации пакетов для медицинских отходов по заведомо завышенным ценам. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области при содействии руководства центра "Вектор".В пятницу, как сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 августа второй фигурантке уголовного дела – жене бывшего начальника производственного участка центра "Вектор", также бывшей сотруднице центра, на которую было оформлено одно из ИП. Следователи подозревают женщину в мошенничестве и посредничестве в получении взятки.

https://ria.ru/20240620/korruptsiya-1954306307.html

https://ria.ru/20240620/fsb-1954151205.html

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)