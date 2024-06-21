https://ria.ru/20240621/ansat-1954427527.html

Ростех поставил первые двигатели для вертолета Ансат

Ростех поставил первые двигатели для вертолета Ансат - РИА Новости, 21.06.2024

Ростех поставил первые двигатели для вертолета Ансат

Ростех в лице ОДК поставил первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний вертолета Ансат, сообщила госкорпорация. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:25

2024-06-21T08:25

2024-06-21T08:25

технологии

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

казанский вертолетный завод

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ростех в лице ОДК поставил первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний вертолета Ансат, сообщила госкорпорация. Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех). Конструкция винтокрылой машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Вертолет обладает самой просторной пассажирской кабиной в своем классе, может перевозить до семи человек. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от –45 до +50 градусов по Цельсию, подходит для эксплуатации в высокогорье. Сегодня реализуется программа по импортозамещению иностранных комплектующих на воздушном судне. "Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) поставила первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета Ансат", - говорится в сообщении. Первые опытные образцы ВК-650В, произведенные на петербургском предприятии ОДК-Климов, успешно прошли предварительные и ресурсные испытания. Сегодня на стендах ЦИАМ имени П. И. Баранова силовые установки проходят сертификационные испытания. Параллельно ВК-650В готовят к наземным отработкам в составе вертолета Ансат, после чего будет получено заключение на первый вылет, уточнили в Ростехе. "Специалисты ОДК планомерно ведут опытно-конструкторские работы по двигателю, который так необходим легкой гражданской авиации. В прошлом году предприятие ОДК-Климов успешно завершило инженерные испытания ВК-650В, были достигнуты все необходимые параметры. Сейчас техника готовится к началу летно-конструкторских испытаний. До конца 2024 года мы планируем получить сертификат типа и начать серийное производство в следующем году", – сообщил директор программы ВК-650 ОДК-Климов Евгений Проданов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416212.html

https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, казанский вертолетный завод