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Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра - РИА Новости, 21.06.2024
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12:58 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/anapa-1954487375.html
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра - РИА Новости, 21.06.2024
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра
Администрация Анапы ввела запрет на использование плавсредств и катамаранов в Черном море из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале мэрии... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:58
2024-06-21T12:58
анапа
черное море
общество
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Администрация Анапы ввела запрет на использование плавсредств и катамаранов в Черном море из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале мэрии города-курорта в пятницу. "В связи с усилением отжимного ветра использование в море надувных плавательных средств и катамаранов запрещено", - говорится в сообщении. На Кубани до субботы действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер, его порывы достигают 22 метров в секунду.
https://ria.ru/20231127/sochi-1912041311.html
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анапа, черное море, общество
Анапа, Черное море, Общество
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра

В Анапе запретили использование плавсредств и катамаранов из-за сильного ветра

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье
Отдыхающие на побережье - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Администрация Анапы ввела запрет на использование плавсредств и катамаранов в Черном море из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале мэрии города-курорта в пятницу.
"В связи с усилением отжимного ветра использование в море надувных плавательных средств и катамаранов запрещено", - говорится в сообщении.
На Кубани до субботы действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер, его порывы достигают 22 метров в секунду.
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АнапаЧерное мореОбщество
 
 
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