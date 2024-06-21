https://ria.ru/20240621/anapa-1954487375.html
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра - РИА Новости, 21.06.2024
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра
Администрация Анапы ввела запрет на использование плавсредств и катамаранов в Черном море из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале мэрии... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:58
2024-06-21T12:58
2024-06-21T12:58
анапа
черное море
общество
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Администрация Анапы ввела запрет на использование плавсредств и катамаранов в Черном море из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале мэрии города-курорта в пятницу. "В связи с усилением отжимного ветра использование в море надувных плавательных средств и катамаранов запрещено", - говорится в сообщении. На Кубани до субботы действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер, его порывы достигают 22 метров в секунду.
https://ria.ru/20231127/sochi-1912041311.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, черное море, общество
Анапа, Черное море, Общество
Власти Анапы запретили использование плавсредств в Черном море из-за ветра
В Анапе запретили использование плавсредств и катамаранов из-за сильного ветра