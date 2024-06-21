https://ria.ru/20240621/almaz-antey-1954414961.html

Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года

Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года - РИА Новости, 21.06.2024

Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года

Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T03:20

2024-06-21T03:20

2024-06-21T03:20

безопасность

вьетнам

иран

ирак

концерн пво "алмаз-антей"

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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн на полях Международного военно-морского салона "Флот-2024". "До конца года мы должны завершить разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идет об адаптации комплекса для кораблей и для прикрытия военно-морских баз", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что во время работы МВМС стенд концерна, где выставлена модель морской версии "Тор-М2КМ", посетили делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

https://ria.ru/20240228/zrk-1929891123.html

вьетнам

иран

ирак

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безопасность, вьетнам, иран, ирак, концерн пво "алмаз-антей"