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Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года - РИА Новости, 21.06.2024
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03:20 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/almaz-antey-1954414961.html
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года - РИА Новости, 21.06.2024
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года
Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:20
2024-06-21T03:20
безопасность
вьетнам
иран
ирак
концерн пво "алмаз-антей"
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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн на полях Международного военно-морского салона "Флот-2024". "До конца года мы должны завершить разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идет об адаптации комплекса для кораблей и для прикрытия военно-морских баз", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что во время работы МВМС стенд концерна, где выставлена модель морской версии "Тор-М2КМ", посетили делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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безопасность, вьетнам, иран, ирак, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Вьетнам, Иран, Ирак, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года

Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Эссен" в Севастополе
Фрегат Адмирал Эссен в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Фрегат "Адмирал Эссен" в Севастополе. Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн на полях Международного военно-морского салона "Флот-2024".
«
"До конца года мы должны завершить разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идет об адаптации комплекса для кораблей и для прикрытия военно-морских баз", - сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что во время работы МВМС стенд концерна, где выставлена модель морской версии "Тор-М2КМ", посетили делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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БезопасностьВьетнамИранИракКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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