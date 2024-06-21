https://ria.ru/20240621/almaz-antey-1954414961.html
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года - РИА Новости, 21.06.2024
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года
Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:20
2024-06-21T03:20
2024-06-21T03:20
безопасность
вьетнам
иран
ирак
концерн пво "алмаз-антей"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154873/95/1548739594_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_e9a8eba178bea8bba336a0982b47453e.jpg
КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. Разработка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на экспорт должна быть завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн на полях Международного военно-морского салона "Флот-2024". "До конца года мы должны завершить разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идет об адаптации комплекса для кораблей и для прикрытия военно-морских баз", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что во время работы МВМС стенд концерна, где выставлена модель морской версии "Тор-М2КМ", посетили делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
https://ria.ru/20240228/zrk-1929891123.html
вьетнам
иран
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154873/95/1548739594_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_bce198f97103c778d2f2f6993e93c3e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вьетнам, иран, ирак, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Вьетнам, Иран, Ирак, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года
Морскую версию "Тор-М2КМ" планируют адаптировать для кораблей до конца года