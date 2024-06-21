Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины
Минфин Бельгии: изъятие активов России приведет к непредсказуемым последствиям
Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Бельгия выступает против изъятия замороженных российских активов и требует "распределить риски" по кредиту Киеву, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге.
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"Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал он.
Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В юрисдикцию этой страны входит депозитарий Euroclear, на счетах которого находится большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен на присвоение средств не только частных лиц, но и государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты примерно на 50 миллиардов долларов. Погашать их планируется из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба, якобы нанесенного Украине.
В пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что согласование механизма для выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов ожидается "в течение нескольких месяцев". По его словам, сам кредит должен быть доступен Киеву в конце текущего года.
Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на чиновников из США, что сами замороженные активы Москвы пока останутся нетронутыми, но в случае "политической необходимости" страны G7 рассмотрят возможность изъять их позднее.
В мае президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. В соответствии с ним правообладатели должны обращаться в суд, и если он установит факт необоснованного лишения их прав на имущество, то для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц.
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