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Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины - РИА Новости, 21.06.2024
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17:48 21.06.2024 (обновлено: 19:38 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/aktivy-1954591221.html
Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины
Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины - РИА Новости, 21.06.2024
Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины
Бельгия выступает против изъятия замороженных российских активов и требует "распределить риски" по кредиту Киеву, заявил глава Минфина страны Винсент ван... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:48
2024-06-21T19:38
бельгия
киев
люксембург (округ)
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Бельгия выступает против изъятия замороженных российских активов и требует "распределить риски" по кредиту Киеву, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге.&quot;Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии&quot;, — сказал он.Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В юрисдикцию этой страны входит депозитарий Euroclear, на счетах которого находится большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов. После начала военной спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен на присвоение средств не только частных лиц, но и государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты примерно на 50 миллиардов долларов. Погашать их планируется из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба, якобы нанесенного Украине.В пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что согласование механизма для выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов ожидается "в течение нескольких месяцев". По его словам, сам кредит должен быть доступен Киеву в конце текущего года.Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на чиновников из США, что сами замороженные активы Москвы пока останутся нетронутыми, но в случае "политической необходимости" страны G7 рассмотрят возможность изъять их позднее.В мае президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. В соответствии с ним правообладатели должны обращаться в суд, и если он установит факт необоснованного лишения их прав на имущество, то для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц.
https://ria.ru/20240616/aktivy-1953282131.html
https://ria.ru/20240614/aktivy-1952864872.html
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бельгия
киев
люксембург (округ)
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бельгия, киев, люксембург (округ), евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Бельгия, Киев, Люксембург (округ), Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины

Минфин Бельгии: изъятие активов России приведет к непредсказуемым последствиям

© AFP 2024 / JASPER JACOBSМинистр финансов Бельгии Винсент ван Петегем
Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AFP 2024 / JASPER JACOBS
Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Бельгия выступает против изъятия замороженных российских активов и требует "распределить риски" по кредиту Киеву, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге.
«

"Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал он.

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Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами
16 июня, 20:13
Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В юрисдикцию этой страны входит депозитарий Euroclear, на счетах которого находится большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов.
После начала военной спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен на присвоение средств не только частных лиц, но и государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты примерно на 50 миллиардов долларов. Погашать их планируется из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба, якобы нанесенного Украине.
В пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что согласование механизма для выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов ожидается "в течение нескольких месяцев". По его словам, сам кредит должен быть доступен Киеву в конце текущего года.
Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на чиновников из США, что сами замороженные активы Москвы пока останутся нетронутыми, но в случае "политической необходимости" страны G7 рассмотрят возможность изъять их позднее.
В мае президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. В соответствии с ним правообладатели должны обращаться в суд, и если он установит факт необоснованного лишения их прав на имущество, то для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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БельгияКиевЛюксембург (округ)ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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