https://ria.ru/20240621/aktivnost-1954630347.html
Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС - РИА Новости, 21.06.2024
Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), вновь слышали военную активность близ объекта,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:07
2024-06-21T21:07
2024-06-21T21:07
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ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), вновь слышали военную активность близ объекта, сообщило МАГАТЭ. "Группа МАГАТЭ, размещенная на площадке, в течение последней недели продолжала слышать признаки военной активности, включая взрыв вблизи площадки 16 и 17 июня. ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что на самой площадке или вблизи нее никаких воздействий не было", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что большинство дней эксперты МАГАТЭ также слышали взрывы и вдали от площадки. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html
https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html
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Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ Запорожской АЭС