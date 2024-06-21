https://ria.ru/20240621/aktivnost-1954630347.html

Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС - РИА Новости, 21.06.2024

Эксперты МАГАТЭ вновь услышали военную активность близ ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), вновь слышали военную активность близ объекта,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T21:07

2024-06-21T21:07

2024-06-21T21:07

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ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), вновь слышали военную активность близ объекта, сообщило МАГАТЭ. "Группа МАГАТЭ, размещенная на площадке, в течение последней недели продолжала слышать признаки военной активности, включая взрыв вблизи площадки 16 и 17 июня. ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что на самой площадке или вблизи нее никаких воздействий не было", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что большинство дней эксперты МАГАТЭ также слышали взрывы и вдали от площадки. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html

https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html

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в мире, россия, вена, днепр (город), владимир путин, магатэ, запорожская аэс, энергодар