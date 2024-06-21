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Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве - РИА Новости, 21.06.2024
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17:44 21.06.2024 (обновлено: 18:10 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/akter-1954589847.html
Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве
Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве - РИА Новости, 21.06.2024
Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали на юго-востоке Москвы актера Георгия Сагиашвили, известного по сериалу "Склифосовский", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:44
2024-06-21T18:10
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали на юго-востоке Москвы актера Георгия Сагиашвили, известного по сериалу "Склифосовский", сообщил РИА Новости информированный источник. &quot;Задержали в Некрасовском районе столицы. У него, предварительно, обнаружены наркотики растительного происхождения&quot;, — сказал собеседник агентства.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе столичной полиции, не называя имени фигуранта, сообщили РИА Новости, что на улице Маршала Еременко остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находился мужчина. При личном досмотре у него нашли пакет с веществом растительного происхождения, которое направили на исследование. Мужчину доставили в отдел полиции, проводится проверка.РИА Новости пока не удалось связаться с актером. Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
https://ria.ru/20240527/prigovor-1948718462.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве

На юго-востоке Москвы актера Георгия Сагиашвили задержали с наркотиками

© Фото : @george.sagiashviliАктер Георгий Сагиашвили
Актер Георгий Сагиашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : @george.sagiashvili
Актер Георгий Сагиашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали на юго-востоке Москвы актера Георгия Сагиашвили, известного по сериалу "Склифосовский", сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Задержали в Некрасовском районе столицы. У него, предварительно, обнаружены наркотики растительного происхождения", — сказал собеседник агентства.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе столичной полиции, не называя имени фигуранта, сообщили РИА Новости, что на улице Маршала Еременко остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находился мужчина. При личном досмотре у него нашли пакет с веществом растительного происхождения, которое направили на исследование. Мужчину доставили в отдел полиции, проводится проверка.
РИА Новости пока не удалось связаться с актером.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) карается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
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Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками
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