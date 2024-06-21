https://ria.ru/20240621/afganistan-1954617531.html

Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя

Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя - РИА Новости, 21.06.2024

Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя

Долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с де-факто властями страны - талибами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:34

2024-06-21T19:34

2024-06-21T19:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

россия

афганистан

василий небензя

талибан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 21 июн - РИА Новости. Долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с де-факто властями страны - талибами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Российская Федерация всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности. От этого зависит и порядок в регионе. Однако построение этого долгосрочного и устойчивого мира невозможно без взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем. Альтернатив этому пути нет. От этого зависит скорый выход из сложившегося тупика и последующая международная реинтеграция Афганистана", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240611/afganistan-1952086925.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, афганистан, василий небензя, талибан, оон