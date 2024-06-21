Рейтинг@Mail.ru
Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
 
19:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/afganistan-1954617531.html
Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя
Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя - РИА Новости, 21.06.2024
Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя
Долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с де-факто властями страны - талибами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:34
2024-06-21T19:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
россия
афганистан
василий небензя
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 21 июн - РИА Новости. Долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с де-факто властями страны - талибами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Российская Федерация всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности. От этого зависит и порядок в регионе. Однако построение этого долгосрочного и устойчивого мира невозможно без взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем. Альтернатив этому пути нет. От этого зависит скорый выход из сложившегося тупика и последующая международная реинтеграция Афганистана", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240611/afganistan-1952086925.html
https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, василий небензя, талибан, оон
Захват власти в Афганистане талибами, В мире, Россия, Афганистан, Василий Небензя, Талибан, ООН
Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя

Небензя: для мира в Афганистане нужно взаимодействовать с фактическими властями

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июн - РИА Новости. Долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с де-факто властями страны - талибами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Российская Федерация всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности. От этого зависит и порядок в регионе. Однако построение этого долгосрочного и устойчивого мира невозможно без взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем. Альтернатив этому пути нет. От этого зависит скорый выход из сложившегося тупика и последующая международная реинтеграция Афганистана", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН.
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
США пытаются отомстить за проигрыш в Афганистане, заявили в МИД России
11 июня, 03:22
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Подготовка к ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
4 июня, 09:29
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреРоссияАфганистанВасилий НебензяТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала