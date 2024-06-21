Мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с талибами, заявил Небензя
Небензя: для мира в Афганистане нужно взаимодействовать с фактическими властями
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 июн - РИА Новости. Долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане невозможен без взаимодействия с де-факто властями страны - талибами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Российская Федерация всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности. От этого зависит и порядок в регионе. Однако построение этого долгосрочного и устойчивого мира невозможно без взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем. Альтернатив этому пути нет. От этого зависит скорый выход из сложившегося тупика и последующая международная реинтеграция Афганистана", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность