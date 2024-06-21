https://ria.ru/20240621/afganistan-1954459668.html

Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом

Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 21.06.2024

Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом

В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:24

2024-06-21T11:24

2024-06-21T11:24

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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я упоминал об угрозах, которые продолжат исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. Правительство талибов ("Талибан"**) с этими террористическими группировками ведет борьбу. Мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОДКБ. "И в целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного нацеленного на реализацию конкретных проектов диалога с правительством талибов, которые фактически контролируют страну. Это было преобладающим мнением в ходе дискуссий", - добавил Лавров. По его словам, угрозы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки тоже "произрастают из неурегулированности целого ряда конфликтов, прежде всего ситуации в палестино-израильском конфликте". "Понятно, что отголоски этих процессов так или иначе сказываются и на прилегающих территориях, террористы перемещаются и в направлении Европы, в направлении наших соседей, прежде всего Центральной Азии и на Кавказ, так что это направление, за которым мы внимательно следим и стараемся вносить вклад в успокоение ситуации, переводе ее в русло политических решений на основе решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - заключил Лавров.* запрещенная в РФ террористическая организация** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240611/shos-1952098076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, ближний восток, сергей лавров, одкб, оон, аль-каида