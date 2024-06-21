Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/afganistan-1954459668.html
Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом
Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 21.06.2024
Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом
В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:24
2024-06-21T11:24
в мире
афганистан
россия
ближний восток
сергей лавров
одкб
оон
аль-каида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я упоминал об угрозах, которые продолжат исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. Правительство талибов ("Талибан"**) с этими террористическими группировками ведет борьбу. Мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОДКБ. "И в целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного нацеленного на реализацию конкретных проектов диалога с правительством талибов, которые фактически контролируют страну. Это было преобладающим мнением в ходе дискуссий", - добавил Лавров. По его словам, угрозы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки тоже "произрастают из неурегулированности целого ряда конфликтов, прежде всего ситуации в палестино-израильском конфликте". "Понятно, что отголоски этих процессов так или иначе сказываются и на прилегающих территориях, террористы перемещаются и в направлении Европы, в направлении наших соседей, прежде всего Центральной Азии и на Кавказ, так что это направление, за которым мы внимательно следим и стараемся вносить вклад в успокоение ситуации, переводе ее в русло политических решений на основе решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - заключил Лавров.* запрещенная в РФ террористическая организация** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240611/shos-1952098076.html
https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html
афганистан
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, ближний восток, сергей лавров, одкб, оон, аль-каида
В мире, Афганистан, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ОДКБ, ООН, Аль-Каида
Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом

Лавров: в ОДКБ считают важным помогать Афганистану в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я упоминал об угрозах, которые продолжат исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. Правительство талибов ("Талибан"**) с этими террористическими группировками ведет борьбу. Мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОДКБ.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД
11 июня, 07:51
"И в целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного нацеленного на реализацию конкретных проектов диалога с правительством талибов, которые фактически контролируют страну. Это было преобладающим мнением в ходе дискуссий", - добавил Лавров.
По его словам, угрозы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки тоже "произрастают из неурегулированности целого ряда конфликтов, прежде всего ситуации в палестино-израильском конфликте".
"Понятно, что отголоски этих процессов так или иначе сказываются и на прилегающих территориях, террористы перемещаются и в направлении Европы, в направлении наших соседей, прежде всего Центральной Азии и на Кавказ, так что это направление, за которым мы внимательно следим и стараемся вносить вклад в успокоение ситуации, переводе ее в русло политических решений на основе решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - заключил Лавров.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС
4 июня, 12:44
 
В миреАфганистанРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровОДКБООНАль-Каида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала