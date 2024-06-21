Лавров заявил о необходимости диалога с талибами по борьбе с терроризмом
Лавров: в ОДКБ считают важным помогать Афганистану в борьбе с терроризмом
Сергей Лавров. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я упоминал об угрозах, которые продолжат исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. Правительство талибов ("Талибан"**) с этими террористическими группировками ведет борьбу. Мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОДКБ.
"И в целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного нацеленного на реализацию конкретных проектов диалога с правительством талибов, которые фактически контролируют страну. Это было преобладающим мнением в ходе дискуссий", - добавил Лавров.
По его словам, угрозы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки тоже "произрастают из неурегулированности целого ряда конфликтов, прежде всего ситуации в палестино-израильском конфликте".
"Понятно, что отголоски этих процессов так или иначе сказываются и на прилегающих территориях, террористы перемещаются и в направлении Европы, в направлении наших соседей, прежде всего Центральной Азии и на Кавказ, так что это направление, за которым мы внимательно следим и стараемся вносить вклад в успокоение ситуации, переводе ее в русло политических решений на основе решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - заключил Лавров.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность