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Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ
Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ - РИА Новости, 20.06.2024
Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ
Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счёт... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:21
2024-06-20T02:21
2024-06-20T04:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счёт открыт не на них, сказала в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Он вступает в силу с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ мера относится к многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. "С точки зрения социальной справедливости отмена комиссий за оплату ЖКУ - это очень правильная мера. С пенсий не берутся налоги, и банковские комиссии с обязательного платежа за ЖКУ выглядели излишними в данном контексте… Если в семье есть пенсионер или инвалид, но лицевой счет открыт на трудоспособного члена семьи, не относящегося к перечисленным категориям, то отмена банковских комиссий, скорее всего, не будет распространяться на такую семью.", - сказала Бурдяк. Она отметила, что сложно определить точное количество адресатов этой меры, так как точное количество домашних хозяйств, в которых лицевой счет открыт на человека в льготной категории не установлено. Сегодня в России 41 миллион пенсионеров, в том числе 7,8 миллиона работают. По словам эксперта, некоторые семьи уже оплачивают ЖКУ без комиссий через приложения банков. "Вместе с тем, в тот же день, с 1 июля 2024 года повышаются тарифы на ЖКУ. И эта мера затронет все семьи. Средний рост тарифов по регионам правительство утвердило еще в ноябре… Отмена банковских комиссий, составляющих 0,5-2%, немного смягчит рост тарифов на "коммуналку" для отдельных категорий семей", - добавила Бурдяк.
https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html
https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ
Эксперт Бурдяк: отмена комиссий при оплате ЖКУ коснется не всех россиян
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счёт открыт не на них, сказала в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.
В конце декабря президент России Владимир Путин
подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Он вступает в силу с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ мера относится к многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
"С точки зрения социальной справедливости отмена комиссий за оплату ЖКУ - это очень правильная мера. С пенсий не берутся налоги, и банковские комиссии с обязательного платежа за ЖКУ выглядели излишними в данном контексте… Если в семье есть пенсионер или инвалид, но лицевой счет открыт на трудоспособного члена семьи, не относящегося к перечисленным категориям, то отмена банковских комиссий, скорее всего, не будет распространяться на такую семью.", - сказала Бурдяк.
Она отметила, что сложно определить точное количество адресатов этой меры, так как точное количество домашних хозяйств, в которых лицевой счет открыт на человека в льготной категории не установлено. Сегодня в России 41 миллион пенсионеров, в том числе 7,8 миллиона работают.
По словам эксперта, некоторые семьи уже оплачивают ЖКУ без комиссий через приложения банков.
"Вместе с тем, в тот же день, с 1 июля 2024 года повышаются тарифы на ЖКУ. И эта мера затронет все семьи. Средний рост тарифов по регионам правительство утвердило еще в ноябре… Отмена банковских комиссий, составляющих 0,5-2%, немного смягчит рост тарифов на "коммуналку" для отдельных категорий семей", - добавила Бурдяк.