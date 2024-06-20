https://ria.ru/20240620/zhku-1954131036.html

Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ

Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ - РИА Новости, 20.06.2024

Эксперт рассказала, кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ

Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счёт... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T02:21

2024-06-20T02:21

2024-06-20T04:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932578389_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b225a4773b2c4a1108dcdf5037e0f947.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счёт открыт не на них, сказала в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Он вступает в силу с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ мера относится к многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. "С точки зрения социальной справедливости отмена комиссий за оплату ЖКУ - это очень правильная мера. С пенсий не берутся налоги, и банковские комиссии с обязательного платежа за ЖКУ выглядели излишними в данном контексте… Если в семье есть пенсионер или инвалид, но лицевой счет открыт на трудоспособного члена семьи, не относящегося к перечисленным категориям, то отмена банковских комиссий, скорее всего, не будет распространяться на такую семью.", - сказала Бурдяк. Она отметила, что сложно определить точное количество адресатов этой меры, так как точное количество домашних хозяйств, в которых лицевой счет открыт на человека в льготной категории не установлено. Сегодня в России 41 миллион пенсионеров, в том числе 7,8 миллиона работают. По словам эксперта, некоторые семьи уже оплачивают ЖКУ без комиссий через приложения банков. "Вместе с тем, в тот же день, с 1 июля 2024 года повышаются тарифы на ЖКУ. И эта мера затронет все семьи. Средний рост тарифов по регионам правительство утвердило еще в ноябре… Отмена банковских комиссий, составляющих 0,5-2%, немного смягчит рост тарифов на "коммуналку" для отдельных категорий семей", - добавила Бурдяк.

https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин