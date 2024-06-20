https://ria.ru/20240620/zhile-1954163512.html

Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья

Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья - РИА Новости, 20.06.2024

Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:19

2024-06-20T10:19

2024-06-20T11:59

омская область

солнечный

виталий хоценко

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954194587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_806a908c1fa1c34da0cbe5fb264abd20.jpg

ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Виталий Хоценко выступил с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году. Он уточнил, что объем строительных работ составил 127 миллиардов рублей. "Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров, на 7,2% выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень", - сказал Хоценко. Так, были построены водопроводные сети микрорайона Солнечный в городе Калачинск Омской области. Новые коммуникации обеспечат всех жителей микрорайона чистой питьевой водой и упростят ввод еще почти 6 тысяч квадратных метров жилья. Также губернатор сообщил, что региональная власть продолжает контролировать строительство проблемных домов, где свои квартиры ждут обманутые дольщики. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. В 2024 году в планах расселить еще порядка 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20240612/omsk-1952337512.html

солнечный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

солнечный, виталий хоценко, жилье