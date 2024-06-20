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Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья
Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья - РИА Новости, 20.06.2024
Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:19
2024-06-20T10:19
2024-06-20T11:59
омская область
солнечный
виталий хоценко
жилье
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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Виталий Хоценко выступил с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году. Он уточнил, что объем строительных работ составил 127 миллиардов рублей. "Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров, на 7,2% выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень", - сказал Хоценко. Так, были построены водопроводные сети микрорайона Солнечный в городе Калачинск Омской области. Новые коммуникации обеспечат всех жителей микрорайона чистой питьевой водой и упростят ввод еще почти 6 тысяч квадратных метров жилья. Также губернатор сообщил, что региональная власть продолжает контролировать строительство проблемных домов, где свои квартиры ждут обманутые дольщики. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. В 2024 году в планах расселить еще порядка 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20240612/omsk-1952337512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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солнечный, виталий хоценко, жилье
Омская область , Солнечный, Виталий Хоценко, Жилье
ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Виталий Хоценко выступил с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году. Он уточнил, что объем строительных работ составил 127 миллиардов рублей.
"Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров, на 7,2% выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень", - сказал Хоценко.
Так, были построены водопроводные сети микрорайона Солнечный
в городе Калачинск Омской области. Новые коммуникации обеспечат всех жителей микрорайона чистой питьевой водой и упростят ввод еще почти 6 тысяч квадратных метров жилья. Также губернатор сообщил, что региональная власть продолжает контролировать строительство проблемных домов, где свои квартиры ждут обманутые дольщики. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. В 2024 году в планах расселить еще порядка 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья.