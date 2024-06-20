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Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья - РИА Новости, 20.06.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
10:19 20.06.2024 (обновлено: 11:59 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/zhile-1954163512.html
Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья
Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья - РИА Новости, 20.06.2024
Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:19
2024-06-20T11:59
омская область
солнечный
виталий хоценко
жилье
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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Виталий Хоценко выступил с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году. Он уточнил, что объем строительных работ составил 127 миллиардов рублей. "Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров, на 7,2% выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень", - сказал Хоценко. Так, были построены водопроводные сети микрорайона Солнечный в городе Калачинск Омской области. Новые коммуникации обеспечат всех жителей микрорайона чистой питьевой водой и упростят ввод еще почти 6 тысяч квадратных метров жилья. Также губернатор сообщил, что региональная власть продолжает контролировать строительство проблемных домов, где свои квартиры ждут обманутые дольщики. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. В 2024 году в планах расселить еще порядка 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
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солнечный, виталий хоценко, жилье
Омская область , Солнечный, Виталий Хоценко, Жилье

Губернатор Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию 750 тысяч кв м жилья

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко во время выступления с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время выступления с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о введении в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Виталий Хоценко выступил с докладом о работе правительства Омской области в 2023 году. Он уточнил, что объем строительных работ составил 127 миллиардов рублей.
Церемония открытия Ленинградского моста в Омске после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Губернатор Хоценко сообщил об открытии моста после ремонта в Омске
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"Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тысяч квадратных метров, на 7,2% выше, чем годом ранее. Существенную поддержку оказывает федеральный уровень", - сказал Хоценко.
Так, были построены водопроводные сети микрорайона Солнечный в городе Калачинск Омской области. Новые коммуникации обеспечат всех жителей микрорайона чистой питьевой водой и упростят ввод еще почти 6 тысяч квадратных метров жилья. Также губернатор сообщил, что региональная власть продолжает контролировать строительство проблемных домов, где свои квартиры ждут обманутые дольщики. Из аварийного жилья переселили 1204 человека. В 2024 году в планах расселить еще порядка 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
 
Омская областьСолнечныйВиталий ХоценкоЖилье
 
 
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