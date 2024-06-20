Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца
Зеленский на фоне потери генерации электроэнергии озаботился энергией Солнца
© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии на Украине в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами, в том числе заявил, что рассчитывает на солнечный источник энергии.
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"Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу… Четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – четкий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал, что больше 70% тепловых электростанций в стране выведены из строя. Тогда же гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что предприятие потеряло порядка 86% генерирующих мощностей.
Зеленский также распорядился обеспечить альтернативные источники энергообеспечения на всех общественных и административных объектах, а также объектах критической инфраструктуры. И пообещал, что власти будут работать над созданием новой энергогенерации, децентрализованных энергетических мощностей.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.