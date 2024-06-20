https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954358260.html

Запад поменяет Зеленского в следующем году, считает Путин

Запад поменяет Зеленского в следующем году, считает Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Запад поменяет Зеленского в следующем году, считает Путин

Президент России Владимир Путин считает, что на Владимира Зеленского западная сторона повесит все непопулярные решения, а затем ему найдут замену, это может... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:27

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на Владимира Зеленского западная сторона повесит все непопулярные решения, а затем ему найдут замену, это может произойти в первой половине следующего года."На Западе его (Зеленского - ред.) просто не хотят менять, время не подошло. Мне кажется, это очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, россия, владимир путин, украина