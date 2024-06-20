https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html
США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому, заявила СВР
США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому, заявила СВР - РИА Новости, 20.06.2024
США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому, заявила СВР
Наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:09
2024-06-20T10:09
2024-06-20T11:22
сша
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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валерий залужный
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявили в пресс-бюро СВР."Запад готовится "списать" Зеленского. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", — уточнили в спецслужбе.Там отметили, что Зеленский утратил всякую самостоятельность. По информации СВР, он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома". Как подчеркнули в ведомстве, Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе, а "его западные хозяева" легко пожертвуют им, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации."В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти", — указали в СВР.При этом становится все более очевидным, что Белый дом уже скоро откажется от удержания Зеленского у власти.Как объяснили в ведомстве, американская администрация пойдет на такой шаг, когда исчерпает "полезность" Зеленского для своих планов и осознает тщетность надежд на "стратегическое поражение России"."Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта", — заключили в спецслужбе.В мае Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании.
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сша, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, вашингтон (штат), валерий залужный, владимир зеленский, украина, великобритания
США, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Вашингтон (штат), Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому, заявила СВР
СВР: США готовятся заменить Зеленского на Залужного после победы РФ на поле боя