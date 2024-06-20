https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954233422.html

Россия и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны

Россия и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны

Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений, следует из совместного завления Российской... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:04

2024-06-20T14:04

2024-06-20T14:04

россия

вьетнам

в мире

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений, следует из совместного завления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Стороны подчеркнули, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. Оно не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/putin-1954176880.html

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россия, вьетнам, в мире, безопасность